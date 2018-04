'Hay decisiones arbitrales que influyeron en el marcador': Pelusso

Deportivo Cali perdió su invicto en condición de local la noche de este viernes tras caer en su estadio 0-1 contra Bucaramanga. Gerardo Pelusso analizó el juego y se mostró preocupado porque, según él, no merecían perder el partido.

"Hay que hacer un análisis de lo que ocurrió en el partido pero el saldo es negativo”, además, acotó, "Es muy negativo porque por primera vez este semestre perdemos en casa y dejamos escapar puntos que nos acercaran a la clasificación", dijo, Gerardo Pelusso al iniciar su balance final de la derrota del conjunto azucarero, en su estadio la noche de este viernes contra Atlético Bucaramanga.



El técnico uruguayo se refirió a la ausencia del centro delantero argentino José Sand, por una sobrecarga muscular, "Al no tener a (José) Sand buscamos alternativas, pero los que estaban todos son delanteros, hoy no dio resultado".



"Yo debo analizar qué pasó hoy, como recuperamos al grupo para el próximo partido, hemos perdido de manera injusta a pesar de no haber tenido un gran partido", manifestó sobre lo que debe pensar y de lo que sucedió en el compromiso de este viernes y así corregirlo para el partido del miércoles siguiente ante Nacional.



Aunque también toco el tema arbitral en el cotejo de este viernes, donde se sintió perjudicado, "Hay tres jugadas que quiero revisar porque analizo y por eso me parece que perdemos injustamente, pero igualmente hay que levantarnos".



"Hoy fueron muchas las fallas arbitrales, hubo decisiones que influyeron en el partido, intentamos todo, cambiamos para tratar de empatar", terminó diciendo el técnico uruguayo sobre los fallos del árbitro central del partido durante el partido.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter:@BernardiFutbol