‘Queda el sabor amargo, pero el empate fue justo para ambos’: Almirón

En un partido intenso, con emociones contenidas y las alegrías que se guardaron para el final, Atlético Nacional empató sobre la hora 1-1 con un Junior que este punto le sabe a poco, teniendo en cuenta los encuentros que le quedan para confirmar su lugar en los cuartos de final de la Liga I-2018.

Al final del partido, el técnico Jorge Almirón analizó lo que le deja este partido, polémico por su reprogramación. “Los chicos que jugaron lo hicieron muy bien. El gol de (Andrés) Sarmiento para nosotros era muy importante. Por lo que se vio en el trámite del encuentro, fuimos muy parejos, nosotros viajamos esta mañana, varios jugadores estuvieron en el partido de Copa como Aldo Leao (Ramírez), no fue fácil el compromiso y estuvimos a la altura”, remarcó.



Para el argentino, “el resultado fue justo por lo que se mostró en el partido. Jugamos en una cancha muy difícil contra un gran equipo. Christian Vargas tuvo un mano a mano en la etapa complementaria, luego llegó el gol de ellos. Nosotros tuvimos la pelota, los desgastamos, al final nos animamos a jugarles un poquito más, por ahí nos faltó más profundidad”, acotó.



Opinando sobre algunos rendimientos individuales, para el DT “(Steven) Lucumí fue sobresaliente, generó muchas situaciones por la banda derecha. Todos hicieron un gran desgaste. Para Andrés (Sarmiento) el hecho que pueda concentrar, tener minutos y poder convertir este gol es muy importante. Hace mucho rato no tenía la oportunidad de jugar. Este partido es muy importante para nosotros, este punto conseguido acá para el hincha de Nacional es muy bueno. Por ahí los jugadores querían ganar, terminaron un poco con sabor amargo, pero al final el resultado fue justo”.



En cuanto a la propuesta de juego que llevó a Barranquilla, Almirón explicó que “queríamos controlar el juego porque había mucho espacio, en algunos ataques teníamos superioridad numérica. Había libertades y jugadores libres. Ellos no habían hecho mucho para irse en ventaja. Felicitar a ‘Teo’ (Gutiérrez) por un buen gol, un buen pase del contrario. Aprovechamos esa última jugada del partido para conseguir un empate que fue circunstancial”.



Por su parte, el técnico comparó los rendimientos de su equipo con respecto al del año pasado y señaló que “en el torneo regular hicieron 38 puntos y fue una buena campaña. Pero Nacional es un equipo grande y solo se mide por los resultados. Estamos comenzando una etapa final, tenemos muchos compromisos por delante. El año pasado fue una buena campaña, lo que veo de esta es que llegaron jugadores que están actuando y que están mostrando que son refuerzos”.



Finalmente, opinó sobre el tema de la programación de partidos por parte de la Dimayor y como se puede mejorar.



“Es la primera vez que me tocó planificar dos juegos en menos de 24 horas. Ya lo he manifestado que esto no es lo adecuado. Mañana Junior tiene un partido importante. Es importante que hayan cambios porque el campeonato colombiano es de calidad, tengo confianza que se puede mejorar, hay que pensar en los clubes, los jugadores, los hinchas y hasta el mismo negocio. En otras condiciones, estoy seguro que esta cancha explotaba”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín