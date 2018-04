'Queríamos sumar los 3 puntos, el empate sabe a poco': Pedro Santos

América de Cali rescató un importante punto en Manizales contra Once Caldas, pero el conjunto escarlata quedó practicamente eliminado y se aferra a una pequeña posibilidad para clasificar. Pedro Santos, entrenador del diablo, se mostró tranquilo por el juego que tuvo su equipo.

"Queríamos los 3 puntos, el empate sabe a poco. Fuimos un equipo bueno en la primera parte y fuerte en el segundo. Estoy muy contento con mis jugadores", comenzó manifestando el DT.



América, aunque no se evidencie en el resultado, tuvo un buen juego y fue constante en el partido. Algunos errores lo sentenciaron, pero el conjunto rojo mejoró su fútbol y fue notorio en este encuentro.



"Los dos tiempos me gustaron, en ambos fuimos fuertes y ambiciosos. Otra cosa que hay que resaltar es que hubo un niño de 17 años jugando como titular", mencionó el portugués.



Finalmente, el entrenador no quedó contento con la definición, a lo que dijo "marcar más goles nos hizo falta, es sencillo".