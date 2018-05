'Merecíamos un poco más de lo que recibimos': Jorge Almirón

Atlético Nacional empató, en un pálido partido, por 0-0 contra Huila en la ida de la semifinal de la Liga I-2018. Jorge Almirón, entrenador verdolaga, se mostró tranquilo por el resultado y consciente de que el equipo no hizo el partido esperado, pero que de local se puede revertir la idea.

"El primer tiempo fue muy bueno y evidentemente algunos sintieron el desgaste con el cambio de ritmo que se requiere para estos partidos. Las situaciones de gol no fueron muchas, tomamos malas decisiones y elegimos mal", comentó el argentino.



También, afirmó que la idea de juego fue internar y buscar el marcador pero que no se dio. Ahora, el equipo verde deberá buscar el resultado en su casa, donde no ha recibido gol y ha ganado todos los partidos de la Liga I-2018.



"De local nos hacemos fuertes, yo quería ganar aquí (en Bogotá). El equipo intentó y fuimos más claros, pero en el segundo tiempo el equipo se cansó y fuimos disminuyendo. Seguramente el equipo va a mostrar otra cara en Medellín", dijo Almirón.



Finalmente, el entrenador argentino también comentó que no se tuvo el partido esperado, pero sí se merecía algo más el equipo.



"No jugamos mal, merecíamos un poco más de lo que recibimos pero el partido está abierto y lo vamos a salir a buscar nuevamente", finalizó.