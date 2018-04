'No quiero quejarme del árbitro, pero hay conceptos dispares': Almirón

Tras 13 fechas de invicto, el equipo verdolaga volvió a ver la cara de la derrota, nuevamente en la altura y contra un equipo que lo desgastó, aprovechó los espacios que dejó en defensa y fue contundente cuando generó opciones de gol. Al final del partido, el técnico Jorge Almirón habló sobre el presente de su plantel y lo que viene en la fase final de la Liga.



“Fue un gran partido, jugamos contra un equipo que jugó bien, no se resguardó, jugó sin responsabilidades. Equidad es un buen equipo que lastimosamente se acordó tarde de jugar bien. Nosotros nos tocó perder después de 13 partidos, creamos opciones, no estuvimos finos para definir. Hubo mucho desgaste aunque no noté mucha diferencia entre los dos equipos”, remarcó.



En cuanto al juego, “ellos tuvieron la situación de gol y nosotros no pudimos concretar. Me sorprendió que ellos jugaran de esta manera, nosotros siempre estamos preparados para enfrentar a cualquier rival, sin subestimar a nadie. Ellos jugaron bien y nosotros también, en el primer tiempo tuvimos varias situaciones de gol, pero nos faltó el último pase o la definición. El rival también hizo lo suyo, cuando agarraban la pelota eran profundos. Fue un partido muy abierto sin la responsabilidad de ellos en jugarse algo porque ya están fuera de todo”, comentó Almirón.



De cara a lo que viene, “tenemos que prepararnos bien, sabemos que los rivales nos juegan de gran manera. No me quiero quejar del arbitraje, pero hay conceptos que son dispares. Son detalles que va marcando el rumbo del partido, debemos mejorar, no tengo queja de mi equipo”, sustentó.



Además, se refirió sobre el estado físico de sus jugadores y como ha venido siendo la preparación física en un equipo que atienden doble compromiso.



“Venimos con un trajín importante de partidos, hemos dosificado eso, si uno ve los minutos que tienen los jugadores, están todos parejos. Hemos cambiado en muchos partidos, hay algunos que van a descansar porque será muy duro que jueguen el miércoles, luego jugamos el fin de semana y hasta la próxima semana tendremos una semana larga para preparar los cuartos de final. Estamos molestos por el resultado pero no tengo nada que recriminarle a los jugadores”, finalizó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín