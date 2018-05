‘Hace rato tratábamos de sacar el cero en nuestro arco‘: Murillo

La zaga del Deportivo Independiente Medellín no estaba pasando su mejor momento, de no ser por la delantera contundente que ostenta el equipo del pueblo, estaría en puestos incómodos en la tabla.

Sin embargo, la mejoría llegó y ahora el cuadro rojo de Antioquia es segundo y de ganar su duelo pendiente contra América, no solo estaría asegurándose un puesto entre los cuatro primeros del todos contra todos, sino que sacaría a un rival histórico y peligroso en finales.



Previo al duelo frente a los escarlatas, el defensa Jesús David Murillo palpitó lo que se viene tanto en el torneo local, como en la Copa Sudamericana.



“Estábamos hace rato tratando de sacar el cero en nuestro arco, en la semana larga tuvimos la posibilidad de fortalecernos en la defensa, ahora queremos afianzarnos en lo que resta del campeonato”, remarcó Murillo.



Sobre la posición de lateral, en la que jugó en la fecha anterior contra Deportivo Pasto, Jesús sustentó que “es una posición que conozco muy bien, si puedo aportar desde ahí al equipo es de seguir trabajando ahí. Me sentí muy cómodo, mis características le permiten aportarle mucho al equipo en defensa y en despliegue por la banda”.



Además, con el cero en su arco, propicia para que las victorias lleguen sin tanto sufrimiento. “Es vital porque nos permite tomar más confianza, esto no para aquí, hay que terminar bien el semestre”, acotó.



Pensando en el rival del jueves, Murillo declaró que “El partido contra América será emotivo, sabemos que van a querer terminar de la mejor manera, pero nosotros debemos asegurar un lugar entre los cuatro primeros. Ahora debemos seguir manteniendo nuestro nivel, ganar más confianza y estar preparado para lo que se viene. Debemos estar tranquilos”.



Finalmente, se refirió al duelo de vuelta por la Copa Sudamericana contra Sol de América, donde deberán marcar dos goles como mínimo si quieren definirlo por penales. “Tenemos presente ese duelo, debemos revertir rápidamente y con inteligencia ese marcador. Hay que resaltar nuestras virtudes”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín