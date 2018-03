El nerviosismo se apoderó de Millonarios y les pasa factura en Liga

30 segundos de la rueda de prensa de Hugo Gottardi resumen la actualidad de Millonarios: está plagado por el nerviosismo de sus jugadores.



“Los jugadores pasan por etapas como estas, así como planteles y yo lo he vivido. Hay planteles que se ponen nerviosos, pierden la pelota, se la dan al contrario, pero todo eso es por el mismo nerviosismo de que no salen las cosas. Yo creo que cuando ellos se tranquilicen y hagan las cosas como las venían haciendo, pero sin nervios, todo va a funcionar. Hasta el momento nos cuesta ganar el partido, pero nos empatan”, dijo el entrenador azul.

Y es que cada una de las palabras del entrenador argentino es la radiografía del equipo embajador, que en lo que va del 2018 ha marcado en total 12 goles en 14 partidos entre Copa Libertadores, Superliga y Liga. Sin embargo, en cuatro de ellos no ha marcado y solo en dos ha celebrado más de dos anotaciones (contra Nacional en la Superliga (2) y contra América (3)).



Pero más allá de los goles, una gran ausencia para sumar de a tres unidades, en los jugadores de Millonarios se notan las ansias de más, pero la imposibilidad de hacerlo. La imprecisión en los pases le ha pasado factura al equipo de Gottardi y ha dilapidado buenas opciones de ataque por la mala entrega del balón.



En el más reciente partido, contra Jaguares, el azul realizó un total de 448 pases, de estos, 57 fueron en largo, los demás, toques de balón corto, que muchas veces no generaron peligro. Además, consiguió un 66% de acierto en campo contrario, pero fue solo hasta el segundo tiempo que creo verdaderas opciones de gol.



También, Millonarios se ha caracterizado por ser un equipo con proyección en las bandas y, con esto, los centros son vitales para la consecución del gol. Sin embargo, en el duelo con los felinos, los jugadores azules centraron el balón 41 veces, pero solo 8 terminaron en sus compañeros para un 19% de efectividad en esta vía.



El nerviosismo del que habla Gottardi también se ve en jugadores que quieren demostrar su buena calidad como Santiago Montoya o Cristián Huérfano, de los que la hinchada espera mucho, pero aún no despegan. O quizás en la responsabilidad que deben tomar jóvenes como Juan Camilo Salazar, Jader Valencia, Nicolás Murcia y Orles Aragón, quienes guerrean ante la falta de experiencia sin llegar a buen término.



El nerviosismo se apoderó de Millonarios, pues se refleja en la tabla de posición con la casilla 17 y solo 10 puntos y a seis del octavo. También se mostró en Copa Libertadores, en la que se luchó, pero solo se ha sumado un punto. Sin embargo, como dice el entrenador argentino, "sin nervios, todo va a funcionar".