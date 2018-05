'Nacional sabe enfrentarse a equipos grandes como Cali': Raúl Loaiza

La derrota frente a La Equidad, desnudó algunas imprecisiones que Atlético Nacional había venido arrastrando, pero que no habían sido detectadas por las victorias consecutivas. Previo al partido frente al Deportivo Cali, Raúl Loaiza sería uno de los encargados para reforzar la zona de recuperación verdolaga.



Sobre el momento del equipo, Loaiza declaró que “el grupo es consciente de lo que se está jugando, vienen partidos decisivos y debemos estar más concentrados. La derrota frente a Equidad nos entristeció, pero ahora estamos pensando en el partido con Cali”.



En cuanto al rival, “Cali tiene unos buenos jugadores en la parte de arriba, muy rápidos y como locales son muy fuertes. Nosotros tenemos que ser inteligentes, hacer nuestro juego y aprovechar las ventajas que nos dejen para traernos un buen resultado de allá”, acotó.



Además, “es un equipo grande, Nacional sabe enfrentarse a equipos grandes. Nadie quiere perder y con esa seguidilla de partidos, es difícil mantener un mismo nivel. Esperemos que sea un hermoso encuentro y regalarle otra alegría a la afición”, destacó.



Repasando lo que ocurrió en Bogotá, Loaiza explicó que “el equipo por partes no tuvimos la tenencia de la pelota, tuvimos opciones pero no pudimos concretarlas. Ahora nos queda en hacer un gran partido en Cali. Sabemos lo que nos estamos jugando, somos un equipo grande y todos nos preparamos para jugar”.



“Nadie se quiere equivocar, contra Equidad no estuvimos finos en algunos tramos del partido. Debemos volver a ese buen fútbol y asegurar más victorias”, comentó.



Sobre los dos encuentros que le restan en la Liga antes de entrar a los cuartos de final, Loaiza definió muy bien lo que quiera. “Para nosotros estos partidos son finales, acá no regalamos nada. Será un duelo muy interesante. De local les ha costado la parte defensiva, los extremos son muy rápidos y hay que estar muy pendiente. Debemos jugar con jerarquía”.



Finalmente, “ellos (Cali) tienen la necesidad y nosotros también. Debemos recuperar el buen fútbol que hemos planteado en otros partidos. El medio campo será muy disputado, les gusta tener la pelota y pegan mucho. Si hay que jugar, jugamos, si hay que pelear, peleamos”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín