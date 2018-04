‘El hincha sabe que el club es ganador y por eso nos exigen’: Delgado

Los verdolagas consiguieron el pasado domingo la clasificación a los cuartos de final y en las últimas cinco fechas lucharán por acumular el mayor caudal de puntos pensando en la reclasificación.

Uno de los elementos que volvió a la titular de Atlético Nacional fue Rafael Marcelo Delgado, el argentino se mostró complacido por el buen nivel del equipo en la antesala al remate de la Liga y en la fase de grupos de la Copa Libertadores.



“En cada partido lo tenemos que trabajar al cien por ciento y no podemos relajarnos, hay que tratar todos los encuentros seriamente y es lo que estamos haciendo. Los resultados nos apoya y eso es lo que importa”, remarcó Delgado.



Sobre los rivales como Jaguares o Rionegro que se les abroquelaron jugando en el Atanasio, el zaguero apuntó que “últimamente hemos enfrentado rivales que cierran muy bien sus espacios, mantuvimos la tensión hasta el final, trabajamos todo el partido, no nos podemos relajar porque al final estos equipos te pueden liquidar”.



En cuanto a las mejoras colectivas, precisó que “hay que buscar más profundidad en las bandas, siempre hay algo por corregir. Cuando se gana todo es más fácil”.



Delgado se mostró satisfecho por haber cumplido el objetivo de clasificar a cuartos de final. “Es importante estar clasificados, nuestro grupo está muy metido y quiere afrontar todos los torneos con la mayor seriedad posible”.



Sobre sus molestias físicas, para Marcelo son cosa del pasado. “En la semana larga que tuvimos me sirvió para recuperarme, en el partido me sentí muy bien y ahora a pensar en lo que viene”, comentó.



Proyectando lo que se viene, Delgado insistió que “seguimos en la parte final del campeonato, ahora enfrentamos a Once Caldas, un equipo difícil, nos ayuda tener una semana larga para planificar este partido y lo que viene la próxima semana. Vamos a proponer nuestro juego y conseguir el resultado”.



Finalmente, el presente del equipo “da tranquilidad, pero no hay que relajarse, siempre hay que aprovechar las ocasiones. El hincha sabe que el club es ganador y por eso nos exigen”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín