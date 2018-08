América vs. Millonarios encabeza los horarios de la fecha 6 de la Liga

La Dimayor anunció de manera oficial la programación de los diez encuentros que componen la fecha 6 de la Liga II-2018. Durante tres días los 20 clubes buscarán sumar los puntos necesarios que les permitan seguir soñando con el título.



Así quedó definido el calendario de la fecha 6 de la Liga, que se jugará entre el viernes 24 de agosto y el lunes 27 de agosto, con excepción del domingo 26 por la Consulta Anticorrupción.

24 de agosto



La Equidad vs Atlético Huila



Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo





Atlético Nacional vs Alianza Petrolera



Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot





25 de agosto



Leones FC vs Envigado FC



Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Ditaires





Independiente Santa Fe vs Atlético Bucaramanga



Hora: 4:00 p.m.

Estadio: El Campín





Rionegro vs Deportivo Cali



Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales





Once Caldas vs Boyacá Chicó



Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande





América de Cali vs Millonarios FC



Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero





Atlético Junior vs Independiente Medellín



Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano





27 de agosto



Patriotas FC vs Jaguares FC



Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia





Deportes Tolima vs Deportivo Pasto



Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro