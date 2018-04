Definida la programación de la fecha 16 en la Liga I-2018

En medio de molestias en Atlético Nacional por jugar dos partidos en 24 horas por torneos internacionales, la Dimayor definió los horarios de la fecha 16 en la Liga I-2018. No habrán cambios y acotaron al final un párrafo sobre el tema.

17 de abril



Boyacá Chicó vs Atlético Bucaramanga

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports



Leones FC vs Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Ditaires

Televisión: Win Sports



18 de abril



Atlético Huila vs Deportivo Pasto

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win Sports



Once Caldas vs Patriotas FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win Sports



Independiente Medellín vs Jaguares FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



19 de abril



Deportivo Cali vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win Sports



Rionegro Águilas Doradas vs América de Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports



25 de abril



Atlético Junior vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports



26 de abril



La Equidad vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports



2 de mayo



Millonarios FC vs Envigado FC

Hora: Por definir

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports



Además, la Dimayor hizo una anotación sobre el partido de Atlético Junior y Atlético Nacional, en que los clubes disputarán dos partidos en 24 horas por torneos internacionales. Pero no hubo cambio en la programación.



Nota:



"Los​ partido​s​ entre Atlético Junior vs Atlético Nacional​, y Equidad vs Santa Fe​, fue​ron​ modificado​s​ en su horario, ​para facilitar la participación de Junior y Santa Fe en los juegos de Copa Libertadores del 18 y 19 de abril. Cabe mencionar que el reglamento de competencias le permite a la División Mayor del Fútbol Colombiano aplazar los partidos por la participación de sus clubes en torneos internacionales, mientras existan tres noches de descanso entre el partido postergado de la Liga I-2018 y el siguiente que debe disputar.



Se establece la fecha del 25 de abril, debido a que no existe otro espacio para cumplir con la jornada y teniendo en cuenta que la fase de todos contra todos debe terminar el día 6 de mayo. Además, en la semana del 2 de mayo los clubes Atlético Junior e Independiente Santa Fe tendrán compromisos de Copa Libertadores y se estará jugando el partido aplazado entre Deportivo Cali vs Atlético Nacional por la fecha 14 de la Liga I-2018, razón por la cual no hay fechas disponibles para poder jugar estos partidos aplazados. ​



Los encuentros se pudieron ubicar en la semana del 25 de abril teniendo en cuenta que el artículo 60 del Reglamento, menciona que los partidos se deben programar con un mínimo de 3 noches de descanso entre el aplazado y el siguiente partido de la Liga y si bien, se está jugando 24 horas antes para el caso de Junior y después para el caso de Nacional y Santa Fe, estamos haciendo alusión a la Copa Libertadores y no de la Liga.



Los cambios en las programaciones por parte de la Dimayor, se hacen con la intención de no alterar el calendario ​de la primera fase, la cual termina el 6 de mayo ​y que los clubes en disputa de las rondas definitivas por la Liga I-2018 no tengan inconvenientes con sus partidos decisivos en la fase de grupos en Copa Libertadores​, teniendo en cuenta que las semanas del 16 y 23 de mayo los clubes colombianos Millonarios, Nacional, Santa Fe y Junior deberán cumplir con su responsabilidad a nivel continental, e igualmente están agendados partidos de las fases finales de la Liga.



​Es importante aclarar que esta situación fue prevista por la Administración de la Dimayor en la última asamblea extraordinaria de 2017 en donde se aprobó el sistema de juego y calendario​, proponiéndose en ese momento un sistema de juego como el de 2014 “cuando solamente clasificaban 4 clubes a la fase de semifinales y adicionalmente se jugara sin fecha de clásicos”, lo cual permitiría tener dos semanas más para ubicar partidos. Este sistema no fue aprobado a sabiendas, que se sometían al posible riesgo que la administración venía socializando con los clubes afectados en busca de la mejor solución posible"