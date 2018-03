Tolima quiere aprovechar el mal momento de Chicó: lo recibe en el Murillo Toro

Con variantes en el esquema de juego, en la que se aplicaría la alineación de dos jugadores en el frente de ataque, la continuidad de los mismos cuatro hombres que estuvieron como defensores en la fecha pasada y la convicción de que lo realizado esta semana, donde no tuvo competencia, pero en la que se intensificaron los trabajos de repetición de movimientos en las diferentes líneas, Deportes Tolima espera al colero Boyacá Chicó este sábado a partir de las 5:30 p.m., en el Manuel Murillo Toro.

Al cabo de la respuesta que le dieron en cuanto al funcionamiento en labor ofensiva, José Erick Correa y Ángelo Rodríguez, en el partido donde derrotaron a Envigado, el técnico Alberto Gamero decidió modificar su tradicional 4-2-3-1 por un 4-2-2-2, buscando movilidad y rotación de posiciones por parte de los puntas para minimizar la marca del rival en su último cuarto de cancha, asimismo, tener manejo desde sus volantes de contención para controlar la posesión del balón.



Precisamente, el beneficiado con esa determinación del entrenador es José Correa, quien tendría su segundo partido como titular de forma consecutiva. El atacante se refirió al juego frente a Chicó.



“La intención es recuperar el terreno que hemos cedido, ellos vienen en déficit de resultados y nosotros en línea ascendente, pero no podemos confiarnos. Nunca debemos bajar los brazos y perder la concentración, siempre juego con actitud y buscando poner a pensar al técnico. Ojalá pueda seguir ayudando al equipo para meternos a los ocho”, dijo.



En la primera línea de volantes se daría la presencia desde el vamos de Rafael Carrascal, haciendo dupla con Rafael Robayo. Tolima marcha 13 en la tabla de posiciones con 8 puntos, teniendo un partido pendiente frente a Atlético Huila, por eso son vitales los tres puntos contra el equipo de Tunja.



Boyacá Chicó espera ‘resucitar’ en Ibagué

Por su primer triunfo en la Liga I-2018 saltará el Boyacá Chicó este sábado, a las 5:30 de la tarde, al terreno de juego del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.



El onceno ajedrezado requiere con urgencia sumar de a tres puntos frente al Deportes Tolima, debido a que de ocho partidos disputados tan solo suma tres puntos, producto de tres empates y cinco derrotas.



En su última salida frente a Leones en el estadio La Independencia de Tunja, el cuadro que orienta John Jaime ‘La Fecha’ Gómez cedió dos puntos tras igualar 1-1, resultado que agudizó más su crisis, pues no solo lo hundió en el último lugar en la tabla de posiciones del rentado nacional (20), sino que lo postró aún más en la clasificación del descenso, al situarse en la casilla 20, con 93 puntos, cinco menos que Leones, plantel que marcha 19, con 98 unidades.



“Estamos muy preocupados, desde la tercera fecha estamos tratando de darle vuelta y revertir esta difícil situación, pero no se ha podido. Aunque trabajamos y tratamos de corregir, seguimos cometiendo los mismos errores defensivos. Vemos a los jugadores con buena actitud, mostrando mucho profesionalismo y ganas de lograr cambiar la situación, pero desafortunadamente en el fútbol no es solo ganas, sino también atención y concentración. Pienso que ahí es donde estamos fallando demasiado”, indicó Gómez.



El estratega considera que falta también un poco más de calma al momento de definir y de manejar el ritmo del partido, aspectos que espera sean corregidos contra el Tolima.



Por su parte, el delantero Diego Valdés confía en que la unión del grupo y el compañerismo existente les permitirán salir de esta angustiosa situación futbolística.



“Tanto los jóvenes como los de experiencia estamos en un mismo nivel de compromiso. Lo que resta es encontrar una victoria que nos saque de este lugar. Todavía hay mucho calendario por delante, pero es necesario empezar a apretar, porque si no después nos lamentaremos. Hay que despertar y sumar de a tres ya”, comentó el jugador.



Para Valdés cada partido es un nuevo reto y frente al Tolima no será la excepción. “Esperamos que esta salida sea beneficiosa para nosotros. La clave para ganarle al Tolima no sé cuál sea, pero lo cierto es que hay que ir a luchar por los tres puntos”, expresó.



Para este compromiso ‘La flecha’ Gómez no registraría cambios con respecto al duelo anterior frente a Leones.



Alineaciones probables:



Deportes Tolima: Joel Silva; Juan Guillermo Arboleda, Sergio Mosquera, Luis Payares, Danobis Banguero; Rafael Robayo, Rafael Carrascal, Sebastián Villa, Cleider Álzate; Ángelo Rodríguez, José Erick Correa.

D.T.: Alberto Gamero.



Boyacá Chicó: José Huber Escobar; Jordy Monroy, José Mosquera, Carlos Esterilla y Gilbert Tovar; Daniel Duarte, Jhan Mora, Dennis Mena y Juan Díaz; Misael Riascos y Diego Valdés.

D.T.: John Gómez.



Guillermo González

Para El Tiempo

Ibagué



Mauricio Ochoa

Para El Tiempo

Tunja