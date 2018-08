Jaguares vs. Leones: duelo de necesitados en el cierre de la 3 fecha

Jaguares de Córdoba y Leones, equipos que rivalizarán el lunes 6 de agosto a partir de las 7:45 de la noche en el estadio Jaraguay de Montería, se encuentran en la obligación de salir airosos en el mencionado cotejo que corresponde a la tercera fecha de la Liga II 2018.

Ambas divisas no saben lo que es ganar en dos jornadas que van del torneo y por tal motivo salen a cambiar la cara de la moneda.



Jaguares, que viene de dos caídas, una ante Caldas en Montería 1-0 y otra frente a La Equidad en Bogotá 2-0, quiere recomponer el camino. Por eso tratará de tener mejor rendimiento deportivo, y para eso en el transcurrir de la semana ha oficializado la contratación de cuatro jugadores más para completar nueve para competir en la Liga II y Copa Colombia.



El volante antioqueño Cléider Alzate (viene del Tolima), y los delanteros: Rafhael Lucas Oliveira Da Silva (brasilero que viene de Coritiba), Mauricio Cortez (viene de FC Karpaty Lviv, de Ucrania) y Robinson Aponzá (viene de Sport Rosario, de Perú) son los nuevos integrantes de la nómina cordobesa.



Con esta nuevas incorporaciones, más las cinco anteriores (el arquero José Escobar, el volante Stiven Rivera y los delanteros Olmes García, Jhony Cano y el argentino Juan Vogliotti), sumado a la actitud y concentración por parte de la plantilla que viene actuando, el cuadro felino espera sacar sus primeros tres puntos y de paso anotar el primer tanto oficial de esta temporada.

“Queremos hacer respetar la localía en este partido y todos los que se jueguen aquí en esta temporada. He conocido que esta es una plaza dura y debemos revalidarlo frente a Leones. Vengo con la firme intención de ganarme un puesto, vengo a mostrar todo mi trabajo y lo haré con empeño en esta institución”, dijo el volante antioqueño, de 30 años, Cléider Alzate Correa.



El mediocampista paisa, con amplio recorrido en clubes como Medellín, Rionegro, Pasto, Equidad y Tolima expondrá lo mejor de su fútbol para sacar del bache al cuadro sinuano que marcha penúltimo de la tabla sin unidades.



Duelo de necesitados



Apenas la Liga II está comenzando, pero el equipo antioqueño ya sufre al sostener la dura carga de saber que está en riesgo su continuidad en la máxima categoría del fútbol colombiano.



Al perder los dos primeros compromisos es como si Leones hubiera quedado en cuidados intensivos, en donde solo ganando casi todos los partidos que le quedan del campeonato le servirían de medicina y lo aliviarían de esta gran convalecencia.



El técnico Juan Carlos Álvarez ha manifestado que para este semestre se conformó un gran equipo de jugadores, que el entrenamiento ha sido más fuerte que el de otros clubes, que Leones ha mostrado más fútbol que sus rivales, pero que la mala suerte de dos penales en contra los ha dejado agonizando.

“Contra América y Alianza Petrolera tuvimos más de seis opciones claras, contra los de Santander el arquero Ricardo Jerez fue figura, lo malo es que te hagan un gol en contra, a través de una pena máxima, al minuto 43 de la parte complementaria y que ya no quede tiempo para reaccionar”, argumentó Álvarez.



Sostuvo que mediante largas charlas con sus jugadores y directivos se ha hablado de la situación por la que atraviesan, se ha sentido el apoyo de todas partes y que desde que haya esperanza van a luchar.



“Nuestra realidad es complicada, pero desde que haya la posibilidad de salir de la posición del Descenso vamos a jugarnos una final en cada partido. Le prometemos a la gente de Itagüí que no vamos a desfallecer, que seguiremos luchando por la continuidad en la máxima categoría”, concluyó el técnico antioqueño.



Las novedades para este partido no serán anunciadas hasta horas antes del compromiso de este lunes, pero al parecer el técnico Álvarez se aferrará a la alineación que utilizó hace una semana contra Alianza.



Alineaciones probables



Jaguares: Wilder Mosquera; Juan Zuluaga, Ramón Córdoba, Leonardo Escorcia, Elvis González; Juan Camilo Roa, Alexis Hinestroza; Cléider Alzate, Pablo Rojas, Darwin López; Olmer García.

D.T.: José Manuel 'Willy' Rodríguez



Leones: Arled Cadavid; Jonathan Marulanda, Edisson Restrepo, Felipe Jaramillo y Carlos Gallego; Jherson Córdoba, Sebastián Gómez, Daniel Mantilla y Roger Lemus; John Sánchez y Francisco García.

D.T.: Juan Carlos Álvarez.





Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO

Montería





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Itagüí