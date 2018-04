Santa Fe, a ganar de local si quiere clasificar: recibe a Once Caldas

Independiente Santa Fe recibe este sábado a Once Caldas, por la fecha 15 de Liga I-2018 en El Campín a las 5:30 p.m. Por su parte, el conjunto cardenal viene de empatar 1-1 con Junior, mientras que el cuadro de Manizales perdió en su casa por 0-1 con Tolima.

Los leones deben ganar en su casa si quieren clasificarse a los cuartos de final en la Liga. Santa Fe tiene tres partidos como local y tres como visitante, aunque uno es en Bogotá frente a La Equidad.



Javier López ya cumplió sus fechas de sanción y podría estar a disposición de Gregorio Pérez para el encuentro. El entrenador no ha tenido buena suerte con sus centrales, pues José Moya, en reemplazo de López, salió lesionado y William Tesillo tenía una sobrecarga muscular, por lo que no pudo estar en el encuentro frente a Rionegro Águilas.



Con una nómina corta y con seguidilla de partidos, los cardenales reciben a Once Caldas luego de poner parte de su titular frente a Junior. Además, jugarán este miércoles en Brasil contra Flamengo, por Copa Libertadores.



“Santa Fe tiene un gran mérito, porque ha sido un semestre de mucho desgaste entre Liga y Copa Libertadores. Hemos tenido altibajos, pero este grupo se ha repuesto a lesiones, malos resultados, pero trataremos de llegar hasta donde podamos sin demeritar ningún torneo y luchando partido a partido”, dijo el entrenador uruguayo.



En este momento, el equipo del uruguayo Pérez se encuentra en la posición número 14 con 17 puntos, a 4 del octavo que es Envigado. Matemáticamente, el 'número mágico' es 30 unidades y al albirrojo le restan 15 para poder sumar, con los que llegaría a 32.



Cuatro cambios tendrá el Once Caldas para enfrentar a Santa Fe



Si bien el Once Caldas sigue dentro del grupo de los ocho, su rendimiento deportivo en las últimas jornadas deja varios asteriscos, evidencia del desorden defensivo, las fisuras del mediocampo y la falta de efectividad; tumbos que ponen a tambalear la presencia de los caldenses en el lote de clasificados.



El caldense perdió puntos valiosos frente a rivales directos, y este sábado la necesidad inminente de ganarle al cardenal, se convierte en la única alternativa de Hubert Bodhert, quien espera dar la sorpresa en Bogotá, para recuperar el terreno cedido en la Liga.



“Santa Fe tiene un estilo de juego definido, jueguen los hombres que jueguen, tienen un sistema de juego definido, es un equipo que le gusta jugar directo, de transiciones rápidas, pases largos; nosotros lo hemos analizado. Estamos trabajando o tratando de armar un equipo que pueda contrarrestar eso y sacar el mejor provecho que podamos en el compromiso, pero creo que nosotros tenemos una idea clara de lo que necesitamos en ese partido y creo que tenemos la fórmula”, dijo Bodhert.



Un revolcón tendrán los cafeteros en su nómina titular, de la cual saldrán los laterales Yonni Hinestroza, futbolista con sobrecarga muscular, y David Gómez, con contractura, quienes le abren un espacio a Israel Alba y a Geisson Perea.



“Estoy contento por esta posibilidad que se viene mañana (sábado) contra Santa Fe, voy a respaldar la confianza que me está dando el entrenador. Hay que estar bien parados atrás, no nos podemos ir a regalar, sabemos de las cualidades del rival”, comentó Alba.



Sergio López se acumuló con amarillas, así que le cede su lugar en la zona de recuperadores a Luis Sierra.



“Dios me ha premiado nuevamente con la oportunidad de tener competencia, hace rato no venía jugando, pero uno tiene que estar preparado para cuando le toque, la idea es aportar de la mejor manera y traernos el triunfo”, manifestó Perea.



Aunque Yesus Cabrera da señales de agotamiento, hace parte de la nómina viajera y todo parece indicar que estará en la banca, este contexto le abre un espacio entre los inicialistas a Mender García.



El Once Caldas ocupa la séptima posición del campeonato colombiano con 22 unidades, las mismas de Medellín y Tolima, quinto y sexto respectivamente.



Alineaciones probables:



Santa Fe: Robinson Zapata; Víctor Giraldo, William Tesillo, Javier López, Carlos Arboleda; Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza, Almir Soto; Anderson Plata, Wilson Morelo, Jhon Pajoy.

D.T.: Gregorio Pérez.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Israel Alba, Diego Peralta, Miguel Nazarit, y Geisson Perea; Luis Sierra, Jesús David Marimón; Luis Sinisterra, Uvaldo Luna, Mender García; Édder Farías

D.T.: Hubert Bodhert.



Redacción Futbolred



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para El Tiempo

Manizales