América, a seguir por la senda de la victoria: visita a Rionegro

Luego de conseguir 2 victorias consecutivas, bajo la conducción técnica de Pedro Felicio Santos, América de Cali se desplazó a territorio antioqueño para afrontar la fecha 16 de la Liga I–2018, donde se medirá a Rionegro Águilas a las 8:00 p.m. en el estadio Alberto Grisales.

Los diablos rojos, que no tiene los mejores recuerdso en su visita a este municipio, llegan al cotejo con todos sus jugadores habilitados, pues el técnico portugués podrá contar entre sus viajeros con Diego Herner y Kevin Ramírez, quienes ya fueron habilitados por el médico rojo.



“Hemos crecido de la mejor manera, los dos triunfos consecutivos en el campeonato nos da mucha fortaleza mental y eso nos ayuda a mejorar partido a partido”, manifestó el técnico Pedro Santos al servicio del equipo rojo de Cali.



De acuerdo a lo poco que se ha podido observar los trabajos del equipo rojo de la capital vallecaucana, este no tendrá novedades en la formación titular para afrontar la fecha 16 de la Liga I–2018.



Rionegro y un desafío al ‘rojo vivo’, recibe al América de Cali



Rionegro Águilas Doradas recibe al América de Cali este jueves desde las 8:00 p.m. en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. Encuentro válido por la fecha 16 de la Liga I-2018.



Aunque vienen de dos derrotas consecutivas, para los dirigidos por Hernán Torres el desafío de enfrentar a los diablos rojos de Cali en el nido dorado es la oportunidad para salir de ese bache y continuar batallando por un lugar en los cuartos de final.



En cuanto a las variantes que pueda tener el conjunto del oriente antioqueño, se destaca la ausencia de Jhonny Vásquez quien llegó a su quinta tarjeta amarilla en la fecha anterior. Luis Mosquera presentó una luxación en su hombro izquierdo y lo esperarán hasta último momento.



Entre las curiosidades, está Daniel Muñoz, el jugador que reapareció en la fecha 15, recordó su debut en el fútbol profesional frente al América hace exactamente un año.



“Esperemos tener un gran partido, para mí siempre será especial jugar contra el América. Hace un año debuté contra ellos en Cali, allá sacamos un punto y fue un marco muy bonito, con un estadio lleno. Vamos a buscar los tres puntos que nos permitan acomodarnos mejor en la tabla de posiciones”, dijo.



Por otro lado, el goleador Humberto Osorio quiere sumar una nueva víctima en este campeonato, al arquero Carlos Bejarano. “Queremos hacer todo lo posible para ganar este partido. Debemos ser más profundo, a veces nos encontramos muy solos arriba y nos pueden controlar más fácil, hay que tener un mayor volumen ofensivo para poder anotar”, destacó.



En cuanto al arco, el paraguayo Roque Cardozo palpita un duelo con muchas emociones y donde deben estar concentrados para evitar sorpresas. “Hay que salir con toda, no nos queda más alternativa que ganar para seguir luchando por entrar entre los ocho. Es difícil, pero si hacemos las cosas bien, podremos seguir dando la pelea”.



En cuanto al rival, Cardozo ponderó las virtudes del ataque escarlata, aunque advirtió que Rionegro en su casa siempre es un equipo peligroso. “Tenemos que hacer valer nuestra localía, estar atentos, con la posesión de la pelota y cuando haya posibilidad de marcar, hacerlo”.



Alineaciones probables:



Rionegro Águilas Doradas: Roque Cardozo; Fabián Viáfara, Fernei Ibargüen, Jhonny Acosta, Luis Mosquera (Daniel Muñoz); Camilo Ayala, Francisco Rodríguez, Daniel Hernández, Omar Vásquez; Humberto Osorio, Freddy Hinestroza.

D.T.: Hernán Torres



América: Carlos Bejarano; Iván Vélez, Danilo Arboleda, Anderson Zapata, Pablo Armero; Alejandro Bernal, Avimiled Rivas, Juan Camilo Ángulo, Carlos Lizarazo, Cristian Dajome; Cristian Martínez Borja.

D.T.: Pedro Santos



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter: @BernardiFutbol



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín