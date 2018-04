Las águilas doradas vuelven a su 'nido': Rionegro recibe a Patriotas

Rionegro Águilas Doradas recibe este jueves desde las 8:00 p.m. a Patriotas de Tunja, en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. Partido válido por la fecha 14 de la Liga I-2018.

El punto obtenido en Bogotá frente a Independiente Santa Fe, lo quieren hacer valer ganándole al duro equipo boyacense. Las fechas se están agotando y para el equipo antioqueño es vital obtener una victoria que les permita volverse a acomodar en la tabla de posiciones.



Entre las variantes que tendrán los dirigidos por Hernán Torres se destaca la salida de Hanyer Mosquera y Leandro Velázquez. Mosquera presenta una lesión muscular en el isquiotibial derecho, mientras que el volante argentino sufrió un trauma en su rodilla derecha que derivó en esguince colateral medial.



Uno de los hombres que mejor rendimiento ha mostrado en el equipo del oriente antioqueño es Francisco Rodríguez, el volante habló sobre como poder minimizar los errores en la cancha y que le permitan conseguir mejores resultados. “A veces hemos pecado con errores muy puntuales que nos han costado partidos. Las desconcentraciones nos han terminado con menos puntos de los que hemos tenido la posibilidad de conseguir y ubicarnos mejor en la tabla”, remarcó.



Por su parte, el volante Camilo Ayala regresa tras pagar su fecha de sanción, para el exAmérica valora el buen momento que tienen los rionegreros y el compromiso para rematar bien esta fase del campeonato. “Desde la cuarta fecha, hemos demostrado que somos un equipo serio y con buen fútbol, en estos momentos no podemos quedarnos y sería muy injusto no lograr el objetivo de clasificarnos, ese es el compromiso que tenemos en el grupo”.



Además, el asistente técnico Darío Sierra ponderó las características de Patriotas y por eso no quiere tener sorpresas a la hora de enfrentarlos. “El fútbol es un colectivo, debemos estar fuertes en todas las líneas para terminar con el marcador a nuestro favor. Cada vez lo vemos mejor y sabemos que un triunfo a estas alturas del torneo nos afianza en la parte alta de la tabla”.





PATRIOTAS SALDRÁ POR SU PERMANENCIA EN LOS OCHO



Luego de la estrepitosa derrota en la jornada anterior, por 1-3 a manos del Deportivo Cali en La Independencia, Patriotas Boyacá buscará sacudirse de ese mal momento y saltará al gramado del Alberto Grisales por la victoria frente a Rionegro Águilas, en la jornada 14 de la Liga I-2018.



Este encuentro, que comenzará a las 8:00 p.m., será de seis puntos para el cuadro de Diego Corredor, ya que el elenco antioqueño llega a esta fecha con las mismos unidades del equipo boyacense y con una menor diferencia de gol.



“El equipo viene jugando muy bien, y a pesar de la derrota en la jornada anterior en casa, Patriotas es un equipo muy fuerte y sabemos que en nuestras manos está la clasificación y vamos a jugar con todo por lograr la victoria y mantener el puesto entre los ocho”, aseguró, Kevin Rendón, volante de Patriotas.



Si bien es cierto, el rojo se ubica parcialmente en la novena casilla del torneo con 20 puntos, luego de la victoria de Millonarios 2-0 sobre Pasto y el empate 1-1 de Envigado con Atlético Bucaramanga, le gana la posición a los antioqueños por mayor número de goles a favor, puesto que en la diferencia ambos tienen -1, mientras que Patriotas ha anotado en la Liga 14 tantos, por 13 de Rionegro.



“Se nos acaban los ahorros y tenemos que salir a jugar como si fuera una final porque es un rival directo y vamos con la ilusión de lograr los tres puntos para seguir en carrera, pues no nos podemos dejar sacar”, indicó Diego Corredor técnico del onceno tunjano.



Sin cambios en su formación titular, Patriotas Boyacá disputará este crucial encuentro frente al conjunto antioqueño, en el que una victoria dejará nuevamente al cuadro de Boyacá instalado dentro de los ocho mejores equipos del país.



Alineaciones probables:



Rionegro Águilas Doradas: Roque Cardozo; Fabián Viáfara, Esteban Orozco, Jhonny Acosta, Luis Mosquera; Camilo Ayala, Jhonny Vasquez, Francisco Rodríguez, Freddy Hinestroza, Humberto Osorio y Daniel Lloreda.

D.T.: Hernán Torres



Patriotas Boyacá: Diego Martínez; Santiago Roa, Federico Arbeláez, Jerson Malagón, Davinson Monsalve; Nicolás Palacios, Iván Rivas, Andrés Felipe Ávila, Omar Pérez; Mario Álvarez y Carlos Mosquera.

D.T.: Diego Corredor.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín



César Correal Navarro

Para EL TIEMPO