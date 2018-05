Patriotas va en busca de su primera semifinal: visita a Huila

La ilusión de avanzar por primera vez a la semifinal sigue latente en Patriotas, que este sábado 19 de mayo, a las 8:00 p.m., visita a Atlético Huila en el compromiso de vuelta de los cuartos de final de la Liga I-2018, que tendrá como escenario el Guillermo Plazas Alcid.

La llave está abierta luego del empate 1-1 que se presentó en el compromiso de ida en el gramado de La Independencia, en que el cuadro opita logró el tanto del empate a través de Edward López en los últimos segundos del tiempo de adición en el segundo tiempo.



Pese a esta circunstancia, si se quiere, adversa en su feudo, el onceno boyacense buscará la posibilidad de seguir con vida en el campeonato en un campo donde logró un empate 1-1 en la Liga de 2017 y una derrota 2-0 en la fecha 10 de este año.



Dos novedades tendrá la nómina titular que orienta Diego Andrés Corredor Hurtado, con la ausencia del volante de marca argentino Exequiel Benavidez, quien no se recuperó de la lesión que sufrió en el último juego y en su lugar estará Andrés Felipe Ávila.



De igual modo, se prevé la ausencia del defensor central Davinson Monsalve, quien no ha podido superar el desgarro muscular de su pierna derecha que sufrió en el compromiso contra Leones y será sustituido por Nicolás Palacios.



“Esperamos en Neiva hacer un buen compromiso de tal forma que podamos conseguir la clasificación. La idea es ir a no encerrarnos, a no darles la iniciativa sino todo lo contrario, que nosotros tengamos la pelota y así la propuesta futbolística. Por fortuna, tenemos gente rápida, con lo que les podemos hacer daño en velocidad. Vamos a no escondernos, sino salir a jugarles el partido de tú a tú”, afirmó Diego Andrés Corredor Hurtado, entrenador de Patriotas.



Alineación probable:



Patriotas: Diego Martínez; Santiago Roa, Jerson Malagón, Nicolás Palacios, Miller Mosquera, Julián Buitrago, Andrés Ávila, Iván Rivas, Ómar Pérez; Carlos Mosquera y Cristian Echavarría.

D.T.: Diego Corredor.



ULISES ORTEGA ACUÑA

Para EL TIEMPO

Tunja

Twitter: @odiseonoticias