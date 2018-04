Patriotas, a acercarse a la clasificación a las finales contra Equidad

Ganar es la única opción que tiene Patriotas si desea mantener viva la ilusión de clasificar a los cuartos de final de la Liga I.

El onceno rojo de Boyacá se ubica actualmente en la séptima casilla de la clasificación general, con 26 puntos y una victoria este sábado, frente a La Equidad, lo acercaría al promedio mínimo requerido para conseguir la clasificación, es decir, 29 puntos.



Entre tanto, un empate o una derrota le complicarían el panorama al elenco boyacense, pues no sólo se vería obligado a ganar el último partido que le queda en condición de local frente al Deportes Tolima en la fecha 19, sino además, sumar al menos un punto contra Leones en Itagüí, en la fecha 18, para no entrar a depender de los resultados de los otros equipos.



“Nos quedan tres partidos y ahora nos corresponde buscar en Tunja una victoria que nos permita estar cerca. Tenemos que ratificar en casa, con tres puntos la clasificación y, de pronto, ir a buscar otro punto por fuera para no estar pensando en goles, pues la diferencia de tantos empieza a hacer importante en estas etapas finales”, indicó Diego Corredor, director técnico de Patriotas.



El entrenador aseveró que para este compromiso había reservado a varios jugadores con respecto al duelo frente al Once Caldas. Así las cosas, Omar Pérez, Carlos Mosquera y Federico Arbeláez regresarían a la titular en reemplazo de Miller Stiwar Mosquera Cabrera, Larry Angulo y Nicolás Palacios, quien resultó expulsado en el encuentro anterior en Manizales.



“Creo que como está esto (tabla de posiciones), inclusive hasta con 28 puntos, se puede uno meter entre los ocho, razón por la cual necesitaríamos conseguir de local mínimo dos puntos”, expresó Corredor.



Sin embargo, el estratega tunjano mostró su preocupación por el poco tiempo que tiene para recuperar el equipo. “La Equidad no jugó en toda la semana por lo que va a llevar un equipo totalmente recuperado, con un trabajo intenso pensando en este partido, mientras que nosotros no tuvimos tiempo de hacer prácticamente nada, por lo que vamos a volver a parar a 11 jugadores en el terreno de juego este sábado, buscando una victoria”, dijo.



Y agregó el DT: “Esperemos porque nos vaya bien porque si no empezará la presión para los dos últimos partidos y se complica la cosa ahí sí, pero confiando en Dios vamos a sacar un buen partido".



La Equidad no pierde la ilusión de estar en los ocho: visita a Patriotas



La Equidad no pierda la esperanza de clasificar a las finales de la Liga I-2018 y para ello debe empezar a tejer ese camino cuando visite este sábado a Patriotas, por la fecha 17 del torneo.



Los aseguradores tienen 17 puntos y se ubican en la casilla 15, por lo que el margen de error es nulo si quieren lograr el objetivo. Además, les queda un duelo pendiente contra Santa Fe.



“Tras la derrota con Tolima nos deja en una situación difícil, pero aún tenemos una esperanza de que podemos lograrlo y con esa premisa vamos a ir a Tunja frente a Patriotas”, dijo Francisco Nájera, quien retorna a la convocatoria tras dos semanas de ausencia por molestias en el tendón.



Los conducidos por Luis Fernando Suárez se han mostrado muy sólidos como locales en Techo, escenario en el que acumulan cuatro triunfos y cuatro empates, pero por fuera les ha costado demasiado: no han sumado ningún punto, situación que esperan revertir.



“De local lo hemos hecho muy bien, nos hemos mostrado sólidos, de visitantes tenemos una gran deuda, la idea es recuperar eso y conseguir un buen resultado”, agregó Nájera.



Para dicho compromiso, que empezará a las 3:15 de la tarde en La Independencia, los verdes de la capital no podrán con su arquero titular Cristian Bonilla por decisión técnica; su reemplazo será Diego Novoa. Pero sí estarán disponibles Andrés Correa y Nájera.



Alineaciones probables:



Patriotas Boyacá: Diego Martínez; Santiago Roa, Davinson Monsalve, Jersson Malagón, Federico Arbeláez; Ezequiel Benavidez, Iván Rivas, Carlos Mosquera, Omar Pérez, Felipe Ávila; Marios Álvarez.

D.T.: Diego Corredor.



La Equidad: Diego Novoa; Walmer Pacheco, Jeider Riquett, Francisco Nájera, Andrés Correa; Juan Alejandro Mahecha, Stalin Motta; Hansel Zapata, Brayner de Alba, Diego Valoyes; Carlos Peralta.

D.T.: Luis Fernando Suárez.



César Correal

Para El Tiempo



Redacción Futbolred