Nacional, clasificado e invicto en casa, recibe a un peligroso Once

Atlético Nacional recibe este sábado desde las 7:45 p.m. al Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en encuentro válido por la fecha 17 de la Liga I-2018. El líder y primer clasificado a los cuartos de final no se conforma con haber logrado ese objetivo y ahora busca alcanzar la mayor cantidad de puntos para asegurar su primer lugar en la fase de 'todos contra todos'. Para esto, deberá comenzar con superar a los dirigidos por Hubert Bodhert, que llevan una campaña un tanto irregular como visitante.



Con respecto al equipo que venció a Jaguares como local, el conjunto verdolaga presentará dos variantes en sus convocados: El lateral argentino Marcelo Delgado y el volante Jorman Campuzano no fueron tenidos en cuenta y en su lugar estarán Hadier Borja y Diego Arias. En la lista tampoco está Felipe Aguilar, al que preservarán para el duelo de Copa Libertadores frente a Bolívar, y en su lugar estaría Daniel Bocanegra, quien conoce la posición de central.



Uno de los que estará presente en este duelo de campeones de Copa Libertadores es el capitán Alexis Henríquez. Con pasado en el Once Caldas y presente en Nacional, para el samario siempre será especial este partido.



“Todos ustedes saben lo que siento por Once Caldas, es el equipo de la ciudad donde es mi esposa y de donde es mi hijo. Siempre va a ser difícil jugar contra ellos, es el equipo que me dio a conocer, soy un agradecido por lo que me dio el Once Caldas, tengo un gran respeto por ellos y por Manizales, una ciudad que me enseñó mucho”, expresó Henríquez.



Por su parte, Vladimir Hernández confía en seguir aportándole al equipo con goles y buenas actuaciones. “Uno siempre quiere jugar, ser titular, pero el 'profe' (Almirón) ha tenido más alternativas y rota el equipo. Desde que llegué acá quiero aportarle al equipo jugando desde el banco o siendo titular. Nacional sigue en la parte alta con todos los jugadores”, remarcó.



“Este es un equipo que siempre está pensando en grande, dar lo mejor en la Liga y en la Copa, tenemos partidos difíciles pero muy importantes, esperemos seguir sumando”, agregó Hernández.



Once Caldas no se le va a esconder a Nacional



Luego de ganarle a Patriotas 2-0 en la última fecha de la Liga, el Once Caldas tomó un respiro al ver cercana su clasificación, incluso, existe tranquilidad en el plantel, pese a los picos altos y bajos registrados en el semestre.



Este sábado, los manizaleños tendrán un duro examen contra Nacional, conjunto al que esperan sorprender en Medellín, es más, la plantilla sueña con romperle el invicto de 31 fechas sin perder en el estadio Atanasio Girardot, situación que de presentarse, instalaría a los caldenses en la fase de cuartos de final.



Hubert Bodhert maneja mesura frente a lo que será el encuentro contra el verdolaga, sin embargo, quiere cumplir con su primer objetivo de llegar a los cuartos de final y de paso seguir alejándose del descenso.



“Esperemos que tengamos nosotros esa misma personalidad para jugar, considero que es un partido para jugarlo, el equipo tiene que demostrar todo su despliegue de conocimiento del juego, el grupo no puede tener temor a nada, es la mejor forma de afrontar a un Nacional”, dijo Bodhert.



Las maratónicas jornadas del campeonato colombiano, no le permitieron al entrenador hacer ejercicios de preparación táctica, no obstante, se apela a la memoria deportiva, razón por la cual se mantiene el onceno base, aunque se presagia una novedad.



“Vamos a hacer un muy buen trabajo, esperemos estar a la altura del compromiso con uno de los rivales más fuertes de Colombia. El contrincante maneja las dos fases, tiene buena tenencia y por los costados es muy rápido”, comentó el creativo Yesus Cabrera.



Ray Vanegas, Johan Carbonero y Mauricio Restrepo serían las alternativas para generar la única variante del cafetero, en cuyo caso de presentarse se sacrificaría a Uvaldo Luna y haría necesarios movimientos posicionales y cambio de estrategia.



“El Once Caldas, estoy seguro va a hacer una gran presentación, vamos a dar un muy buen espectáculo y que el triunfo sea para nosotros”, manifestó Restrepo.



Los manizaleños ocupan la sexta casilla del rentado con 26 puntos, los mismos registrados por Medellín y Patriotas, quinto y séptimo del torneo, respectivamente.



Alineaciones probables:



Atlético Nacional: Fernando Monetti; Hadier Borja, Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez, Christian Mafla; Diego Arias, Raúl Loaiza, Aldo Leao Ramírez; Vladimir Hernández, Jeison Lucumí, Dayro Moreno.

D.T.: Jorge Almirón.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Israel Alba, Geisson Perea, Miguel Nazarit, David Gómez; Jesús David Marimón, Sergio López; Luis Sinisterra, Yesus Cabrera, Uvaldo Luna (Ray Vanegas); Édder Farías

D.T.: Hubert Bodhert.





Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para El Tiempo

Manizales