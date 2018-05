Millonarios vs. Envigado: duelo de necesitados para llegar a cuartos

Millonarios se jugará una nueva final este miércoles, cuando reciba a Envigado en un juego pendiente por la fecha 16 de la Liga I-2018. El encuentro dará inició a las 6:00 p.m en El Campín.

Frente a este nuevo reto, Miguel Ángel Russo tendrá a hombres de su entera confianza. Así, el defensor Jair Palacios y el volante Jhon Duque volverán a ocupar su habitual sector en el campo para buscar los tres puntos frente a los naranjas.



David Mackallister Silva será uno de los beneficiados por el regreso de Duque, quien lo acompaña en ofensiva o lo releva en la defensa cuando es necesario. Para ‘Macka’ este será una final más.



“La derrota ya quedó atrás ahora debemos prepararnos para una final más. Somos dos equipos que necesitamos y eso lo hará un juego atractivo. Debe ser abierto, aunque necesitamos ser inteligentes”, comentó el volante.



Si bien Roberto Ovelar no ha sido jugador titular en los últimos partidos, sí es un jugador de experiencia para esta clase de partidos. Para lamentó del cuerpo técnico, el delantero paraguayo sufrió una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha y no podrá estar por las próximas tres o cuatro semanas.



Las cuentas para el azul son claras, pues deberá dejar en el camino a Envigado con una victoria y así pugnar por la clasificación a los cuartos de final en la última fecha.



Envigado, con la esperanza de clasificar a cuartos, visita al ascendente Millonarios



Envigado Fútbol Club visita a Millonarios este miércoles desde las 6:00 p.m. en el estadio El Campín de Bogotá. Encuentro pendiente por la fecha 16 en la Liga I-2018. Luego de imponerse en Tunja frente a Boyacá Chicó, para los naranjas la consigna es clara: ganar los dos partidos que le quedan y esperar resultados para avanzar a los cuartos de final.



Al frente tendrá el vigente campeón que navega las mismas aguas de los antioqueños y viven una campaña similar. Debe ganar sus dos partidos para seguir en carrera por la defensa del título.



Los dirigidos por Rubén Bedoya regresaron el domingo desde Tunja a Bogotá, donde realizó su preparación para este duelo. El lunes realizaron trabajos físicos en la sede deportiva de Santa Fe y el martes tuvieron descanso en su concentración, aprovechando el tiempo para tener bien estudiado al rival.



El técnico envigadeño proyectó este duelo en la capital de la República. “Será un partido difícil, venimos de un buen resultado en la altura donde nos cuesta. Debemos ser prácticos y aprovechar los espacios que nos puedan generar”.



En cuanto a los cálculos que maneja el estratega, explicó que “matemáticamente tenemos posibilidades, nos quedan dos partidos para sumar, no solo pensando en la clasificación sino en la tabla del descenso. Si podemos lograr el objetivo, bienvenido sea. Nosotros seguimos en esa tónica de jugar bien y manteniendo esa buena labor que hemos logrado”.



Por su parte Duván Vergara opinó del rival. “Será un gran partido, tendremos en frente al campeón. Envigado se ha caracterizado este semestre por hacer buenos partidos en grandes plazas, debemos estar tranquilos y hacer nuestro juego. Millonarios pienso que tiene la necesidad por ser local, para nosotros dar la pelea es importante”.



Además, “somos muchos jóvenes, hay otros experimentados. Contamos con muchos partidos, estamos consolidados, hemos mantenido una base complementando con los que queda. No hay que esconderse al rival, es una nueva oportunidad para mostrarse”.



Alineaciones probables:



Millonarios: Wuilker Fariñez; Jair Palacios, Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Jhon Duque, Juan Guillermo Domínguez, Mackallister Silva; Crisitian Huérfano, Ayron del Valle y Eliser Quiñones.

D.T.: Miguel Russo



Envigado FC: Santiago Londoño; Cristian Arrieta, Santiago Noreña, Camilo Mancilla, Daniel Londoño; George Saunders, Iván Rojas, Juan Alberto Mosquera, Neyder Moreno; Duván Vergara, Wilfrido de la Rosa.

D.T.: Rubén Bedoya





Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín