Independiente Medellín, a recomponer el rumbo: recibe a Jaguares

Deportivo Independiente Medellín recibe a Jaguares de Córdoba este miércoles desde las 8:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. Encuentro válido por la fecha 16 de la Liga I-2018.

Un punto de seis posibles acumula el equipo del pueblo, que ha significado su descenso en la tabla de posiciones. La idea para los dirigidos por Ismael Rescalvo es regresar a la victoria y quedar a un paso de la clasificación a los octavos de final.



Tres cambios en su nómina presenta el rojo antioqueño. Regresa el goleador Germán Ezequiel Cano quien sufrió una distensión de fascia muscular en su pierna izquierda, tras 10 días de recuperación y fisioterapia, el argentino fue dado de alta y convocado para este trascendental duelo.



Por su parte, Javier Calle fue llamado por primera vez a integrar la lista de concentrados por parte del técnico Rescalvo. Luego de ponerse a punto físicamente, el exNew York City está listo para asumir su tercer ciclo con la camiseta poderosa. La última novedad es la de Brayan Angulo quien releva a Jhon Hernández.



Uno de los que quiere subir su nivel es Didier Moreno, el volante está motivado para ser el generador de fútbol desde el medio campo. “No tenemos de otra, si le ganamos a Jaguares vamos a estar mejor situados en la tabla de posiciones. Venimos haciendo un buen fútbol, lastimosamente no conseguimos el resultado en Barrancabermeja, pero queremos hacer una buena presentación en casa”, remarcó.



En cuanto al tema ofensivo, Moreno destacó que “se nos ha dificultado cerrar los partidos, hay que darle mérito al rival pero debemos nosotros corregir esos detalles para salir airosos”.



Sobre el rival, el volante explicó que “es un equipo serio, todos conocemos el buen trabajo que hace su técnico Willy Rodríguez, ellos intentan jugar bien. Más allá de pensar en ellos, debemos aplicar nuestra idea. Ganando nos vamos a motivar para el remate del campeonato”.



Jaguares tendrá cinco finales: Medellín, la primera



Cinco finales, o duelos decisivos, le restan a Jaguares de Córdoba, que está con la necesidad imperiosa de sumar los puntos que lo ayuden a clasificar dentro del selecto grupo de los ocho que estarán afrontando la fase de cuartos de final de la Liga I-2018.



El equipo monteriano, que tiene como entrenador al caleño José Manuel ‘Willy’ Rodríguez, viene precedido de dos victorias al hilo, 2-1 frente a Boston River, de Uruguay, por Copa Sudamericana, y el 2-0 contra Boyacá Chicó por Liga, ambos triunfos en condición de local, donde en esta temporada el elenco sinuano registra cinco triunfos, un empate y dos caídas.



Los partidos ganados recientes han sido un envión anímico para la plantilla felina, que parcialmente sale de la racha negativa que tuvo, puesto que en nueve cotejos antes de los triunfos mencionados, había registrado cinco caídas, dos empates y solo dos partidos ganados, a eso agréguele que durante ese periodo solo marcó cinco tantos y en cinco de esos cotejos no pudo marcar gol, lo que dejaba al club cordobés con mal promedio de anotaciones, el cual aún registra. Tiene una deferencia negativa de menos 7.



Para seguir con la senda triunfalista, Jaguares deberá imponerse ante un difícil y también necesitado Independiente Medellín, que aunque está en el grupo de los ocho momentáneamente ha tenido resultados negativos tras su regular rendimiento futbolístico.



Cordobeses y antioqueños se verán las caras el miércoles 18 de abril a partir de las 8:00 de la noche en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín. Es de anotar que este compromiso hace parte de la fecha 16 de la Liga I-2018.



Además de este encuentro ante los antioqueños, a Jaguares le resta por jugar en la fase del todos contra todos, ante Deportivo Cali (fecha 17) y Junior (fecha 19) en Montería y de visitante frente a Medellín (fecha 16), Huila (juego pendiente de la fecha 14) y Rionegro (fecha 18).



Alineaciones probables:



Independiente Medellín: David González; Yulián Anchico, Jesús Murillo, Hernán Pertuz, Ever Valencia (Javier Calle); Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Brayan Angulo, Yairo Moreno; Germán Cano, Juan Fernando Caicedo.

D.T.: Ismael Rescalvo



Jaguares: Wilder Mosquera, Juan Zuluaga, Ramón Córdoba, Leonardo Escorcia, Fabio Castillo; Alexis Hinestroza, Juan Roa, Pablo Rojas, Juan Villota, Leiner Escalante, Éder Steer.

D.T.: José Manuel 'Willy' Rodríguez.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín



Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO