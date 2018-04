Patriotas, a una victoria de clasificar: visita a Leones, en Itagüí

Patriotas buscará una victoria que lo deje clasificado a las fases finales de la Liga I-2018. El conjunto de Tunja visita a Leones en Itagüí, por la jornada 18. El encuentro, a las 2:00 p.m.



Leones por su tercera victoria del año: recibe a Patriotas, que depende de sí mismo



Leones Fútbol Club recibe a Patriotas FC este domingo a las 2:00 p.m. en el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí. Encuentro válido por la fecha 18 de la Liga I-2018.



La derrota frente a Santa Fe dejó un mal sabor para el conjunto auriverde. Sin posibilidades para clasificar, en los felinos solo está la consigna de sumar la mayor cantidad de puntos en los dos partidos que le restan y pensar en lo que viene para el próximo semestre donde deberá luchar por no descender.



En cuanto a las novedades, se destaca el defensa Diego Sánchez quien se recuperó de una lesión que no le había podido jugar en este semestre. Otra de las novedades es el volante Brayan Vera, quien regresó del microciclo con la Selección Colombia Sub 20 dirigida por Arturo Reyes.



El técnico Juan Carlos Álvarez confía en su equipo y espera que los resultados los acompañen en estas últimas dos fechas del campeonato, donde deberán replantear y prepararse mejor para hacer un mejor segundo semestre y poder salvar la categoría.



“No hemos podido concentrarnos bien en la etapa final de los partidos, a veces como contra Millonarios marcamos diferencia y recuperamos la memoria de juego. Pero en los últimos partidos no supimos tener esa contundencia para conseguir los resultados”, remarcó.



Además, el entrenador opinó de lo que se viene en estas dos fechas que le restan. “Hay momentos en donde nos encontramos distantes de lo que queremos, cuando generamos opciones por momentos no hemos concretado. Queremos terminar lo mejor que podamos, nos queda este partido y el último con Nacional en el Atanasio. Seguramente hablaremos con la comisión técnica para analizar el futuro inmediato del equipo, la parte económica y cómo podemos trabajar. Si es para sumar, entre todos vamos a tomar una buena decisión”.



Por su parte, el zaguero Edisson Restrepo opinó sobre el partido anterior contra Santa Fe y lo que resta para su equipo en el certamen. “Sabíamos que podíamos haber sacado una victoria, tuvimos un buen partido pero desafortunadamente no logramos mantener el resultado. Ya nos adaptamos a la Liga, seguimos trabajando y pensamos en ganar lo que nos queda para terminar con honor este semestre”.



Alineaciones probables:



Leones FC: Arled Cadavid; Jonathan Marulanda, Edisson Restrepo, Felipe Aguirre, Duván González; Dairon Mosquera, Sebastián Gómez, Juan Pablo Ramírez, Yeison Zabaleta; Jeison Medina, Antony Otero.

D.T.: Juan Carlos Álvarez



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín