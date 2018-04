Jaguares recibe a Boyacá Chicó en un duelo de necesitados en la Liga

Motivados tras salir victoriosos en el partido de ida de la primera fase de la Copa Suramericana 2-1 contra Boston River, de Uruguay, en Montería, donde ganaron el pasado martes, la plantilla de Jaguares de Córdoba quiere mantener la senda triunfal este sábado 14 de abril, cuando juegue contra el Boyacá Chicó, en partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga I-2018.

Ambas divisas no andan muy bien en el torneo local, pero vienen de ganar en su último partido disputado. Chicó viene de vencer 3-0 a Alianza Petrolera en Tunja, y los felinos de ganar en la Suramericana, aunque en Liga venía de caer 2-4 de local frente a Envigado.



"La idea es mantener el buen ritmo que traemos, pero que también logremos una victoria. La verdad es que el triunfo en Suramericana fue un aliciente y esperamos que contra Chicó volvamos a ganar", dijo Éder Steer, delantero del cuadro monteriano.



El atacante vallenato también hizo un llamado a la afición felina para que asista al estadio. "Esperaba más público en el partido de Copa Suramericana, pero los que estuvieron lo hicieron bien. De todas formas, esperamos que contra Chicó nos sigan acompañando con más presencia", dijo Steer, de 35 años, quien en esta temporada registra un gol el cual le concretó a La Equidad, en Bogotá.



Jaguares está en la obligación de sumar, por lo menos 12, de los 18 puntos que le restan por disputar en la Liga. Por tal motivo, debería lograr ganar los tres duelos que le quedan de local (Boyacá Chicó, Deportivo Cali y Junior), y ganar tres unidades por fuera, donde le quedan por actuar frente a Medellín, Huila y Rionegro.



Chicó, con los ojos puestos en la tabla del descenso



Con la motivación de haber conseguido una gran victoria 3-0 frente a Alianza Petrolera en la jornada anterior, llega Boyacá Chicó a medirse este sábado a Jaguares de Córdoba, desde las 4:00 p.m., en el estadio Jaraguay.



La escuadra ajedrezada sabe que tiene mucho por ganar en estas últimas jornadas del fútbol colombiano, por eso, saldrá al césped de Montería con la consigna de buscar una nueva victoria, que le permita seguir recortándole distancia a sus rivales en la tabla del descenso.



“Esperamos que el equipo se comporte como lo hizo contra Alianza Petrolera y podamos sumar un nuevo triunfo. El grupo está muy motivado y buscaremos los tres puntos desde el inicio, ya que nuestro objetivo es poder acortar distancias frente a rivales como Alianza Petrolera, Huila y La Equidad”, indicó John Jaime ‘La Fleca’ Gómez, estratega de Boyacá Chicó.



El DT del elenco de Tunja sabe que el camino no es fácil, pero entiende que si el equipo sigue realizando buenas presentaciones como las dos últimas en casa, en las que sumó 4 puntos frente a Nacional y Alianza Petrolera, la situación puede mejorar.



“Al equipo se le ha dado la confianza y se les ha inculcado que más abajo no se puede llegar, así que ellos lo han entendido y salen a la cancha a dar el todo por el todo para conseguir los resultados. Frente a Jaguares seguramente vamos a salir a buscar la victoria como lo hicimos en la jornada anterior, ahora nos toca sacar un buen resultado como visitante, que hasta el momento no se nos ha dado”, agregó Gómez.



En cuanto a la formación inicial, el equipo estará con el mismo que venció al cuadro de Barrancabermeja, ya que como reza el dicho: ‘Equipo que gana no se cambia’.



Alineaciones probables:



Jaguares: Wilder Mosquera, Juan Zuluaga, Ramón Córdoba, Leonardo Escorcia, Fabio Castillo, Alexis Hinestroza, Juan Roa, Pablo Rojas, Juan Villota, Leiner Escalante, Éder Steer.

D.T.: José Manuel 'Willy' Rodríguez.



Boyacá Chicó: José Escobar; Luis Toloza, Gerson Navarro, José Mosquera, Nelino Tapia; Daniel Duarte, Denis Mena; Mateo Palacios, Felipe Acosta; Misael Riascos y Diego Valdés.

D.T.: John Jaime Gómez.





Gudilfredo Avendaño Méndez

Para El Tiempo

Montería



César Correal Navarro

Para El Tiempo

Tunja