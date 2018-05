Con nómina alterna, Cali buscará la clasificación frente a Pasto

Este domingo a las 6:00 p.m., Deportivo Pasto se convertirá el juez para el Deportivo Cali, el onceno que llega a la capital de Nariño en procura de un punto como mínimo, para estar en la lucha de la estrella del primer semestre, opción anticipada que la perdió el miércoles en la noche, cuando cayó contra Nacional en su propia casa.

El conjunto pastuso presentaría una serie de cambios para el último partido del semestre, esperando que logren el resultado que los aficionados desean, como el de ganar los tres puntos, para mantener la diferencia en la temida tabla del descenso.



Gastón Cellerino, jugador argentino se mostró triste por la campaña, pero ha indicado el deseo de continuar con el equipo para el segundo semestre, luego de superar la lesión que lo margino por más de seis meses.



Por su parte Edinson Toloza indico que el deseo de estar entre los ocho no se dio, se hicieron buenas cosas, las cuales no se dieron a pesar del interés puesto por la mayoría de los jugadores, esperando que desean mantener la categoría en el próximo semestre y se mostró tranquilo por el trabajo adelantado, a pesar de los resultados adversos que se dieron durante el campeonato.



El estratega Flabio Torres quien volvió a reiterar de no haber recibido invitación para ir a dirigir a Bucaramanga, dijo no haber encontrado la regularidad, existiendo el deseo de hacer una buena presentación ante Cali, para sumar en la reclasificación y el descenso.



Además del compromiso final, también se piensa en el partido contra Envigado por la Copa, esperando mostrar un equipo sólido, para ser desequilibrantes y jugar más en lo colectivo.



Frente al partido del domingo, se han tomado varias medidas, como el permitir el ingreso de aficionados, pero sin portar la camiseta del Deportivo Cali, conjunto que cuenta con un buen número de seguidores, como un “cierre de fronteras”, para evitar inconvenientes entre los seguidores de los dos oncenos.



Con equipo emergente Deportivo Cali buscará su clasificación a las finales



Luego de la derrota frente a Atlético Nacional, Deportivo Cali definirá su clasificación en la ciudad de Pasto. Los azucareros viajarán a la capital de Nariño con un equipo emergente. Ya que el equipo principal se desplazó a la ciudad de Montevideo para afrontar el partido de vuelta de la primera fase de Copa Suramericana frente a Danubio, serie que va ganando 3–0.



Además, los verdes no serán dirigidos por el técnico Gerardo Pelusso, quien viajo desde el viernes anterior a la capital uruguaya, para observar el partido que disputaba su rival del próximo martes contra el Nacional de Montevideo por una jornada más de campeonato uruguayo.



El encargado de dirigir el equipo en la ciudad de Pasto, será Fernándo Rodríguez Rialfo quien fue compañero de Pelusso en sus inicios como técnico. Rodríguez llegó a Cali para ser los ojos del uruguayo en la cantera del equipo.



“Nosotros tenemos la obligación de sacar el cotejo adelante y así lograr la clasificación a la fase final del campeonato colombiano”, expresó Rodríguez Rialfo encargado de dirigir este último partido.



Alineaciones probables



Deportivo Pasto: Víctor Cabezas, Gilberto García, Julián de la Cuesta, José Ortiz, Mauricio Casierra, Carlos Giraldo, Giovanny Martínez, Luis Carlos Arias, Brayan Lucumi, Edinson Toloza y Darío Rodríguez.

D.T.: Flabio Torres.



Deportivo Cali: Pablo Mina; Nicolás Roa, Ezequiel Palomeque, Néstor Moiragui, Darwin Andrade; Andrés Balanta, Cristian Rivera, Fabián Sambueza, Jow Cardona, Javier Barrios; Stiven Rentería.

D.T.: Rodríguez Rialfo (e).



RAMIRO ROSERO ARTEAGA

Para EL TIEMPO

Pasto



JUAN ANTONIO BERNARDI M.

Corresponsal Futbolred

CALI

Twitter: @BernardiFutbo