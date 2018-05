Deportivo Cali tiene la clasificación en su casa: recibe a Nacional

Luego de dos derrotas consecutivas, Deportivo Cali enfrentará a Nacional en un partido aplazado de la décimo cuarta jornada de la Liga I-2018, que no se pudo disputar por la participación internacional de ambas escuadras en torneos internacionales. El encuentro será a las 8:00 p.m. en el estadio del Deportivo Cali.

El conjunto azucarero tendrá la opción de confirmar su clasificación como locales, pues tiene 28 puntos y si suman una victoria tendrían el cupo asegurado para las rondas finales de la Liga I-2018. En caso de perder, o empatar, tendrán que definir el último partido frente al Deportivo Pasto como visitantes.



Los dirigidos por Gerardo Pelusso tendrán novedades en el once inicial, ya que no podrán contar con Jhon Mosquera, quien fue expulsado en el partido del pasado viernes contra Bucaramanga, cuando los azucareros perdieron en su estadio por 0-1.



“Tenemos que recobrar la memoria futbolística, en los últimos compromisos no hemos logrado tener buenas presentaciones, en el partido de este miércoles debemos confirmar nuestro primer objetivo del semestre, el cual es el de clasificar a la siguiente ronda de Liga“, expresó el charrúa Gerardo Pelusso.



Alineación probable:



Deportivo Cali: Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Danny Rosero, Jhon Lucumi, Jeison Ángulo; Andrés Pérez, Abel Aguilar, Didier Delgado, Nicolás Benedetti, Andrés Roa; Pablo Sabbag.

D.T.: Gerardo Pelusso



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter: @BernardiFutbol