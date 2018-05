Rionegro Águilas con una mínima oportunidad: visita a Bucaramanga

Atlético Bucaramanga recibe la visita del equipo Rionegro Águilas por la fecha 19 de la Liga I -2018. El onceno leopardo se despedirá de su afición en el primer semestre, después de declinar en sus aspiraciones de clasificar dentro de los ocho mejores.

El conjunto auriverde servirá de “juez” de Rionegro, pues el equipo antioqueño se encuentra con posibilidades de clasificar dentro de los ocho mejores. Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana, buscaron probar algunas alternativas de cara a seguir sumando para la tabla de la reclasificación.



“Esperamos terminar el campeonato con una victoria frente a Rionegro, la idea es jugarnos un buen partido y sumar los tres puntos que permitan terminar de la mejor manera. Espero que el grupo responda al trabajo que se ha realizado durante la semana y salir con un equipo competitivo”, expresó el director técnico de Atlético Bucaramanga Adolfo Holguín.



Ahora, si bien es cierto Atlético Bucaramanga no tiene ninguna posibilidad de clasificar dentro de los ocho, busca los tres puntos en su anhelo de llegar a un torneo internacional para la temporada 2019, ubicándose en los primeros lugares de la tabla de la reclasificación de 2018.



“Queremos jugar y despedirnos de la hinchada de una forma digna, hay que ser profesionales, jugar de la mejor manera y alcanzar los tres puntos, para que nuestra afición que nos acompañó durante el semestre se vaya tranquila y contenta y comenzar a pensar en la siguiente liga”, expresó el jugador leopardo Sherman Cárdenas.



Así pues, Atlético Bucaramanga que tendrá una baja importante como es la no presencia en la formación del volante santandereano Jhon Pérez quien sufrió fractura de clavícula y tendrá una incapacidad cercana a los dos meses.



Rionegro visita a Bucaramanga sin perder de vista la tabla del descenso



Rionegro Águilas Doradas visita al Atlético Bucaramanga este domingo desde las 6:00 p.m. en el estadio Alfonso López de la ciudad bonita. Encuentro válido por la fecha 19 en la Liga I-2018. El conjunto dirigido por Hernán Torres cumple su último encuentro de la temporada donde buscará ganar y esperar resultados para clasificar a los cuartos de final o pensar en lo que viene para el próximo semestre.



El empate frente a Jaguares le significó quedar con una mínima posibilidad al equipo del Oriente Antioqueño de acceder a los cuartos de final de la Liga. La irregularidad le pasó factura a un conjunto que intentó jugar bien, pero que no alcanzó el rendimiento para estar en una mejor posición.



Entre las novedades que cuenta el equipo dorado para su partido en Bucaramanga, se destaca la presencia de Leandro Velázquez quien superó una lesión del ligamento colateral medial, el argentino tuvo su alta médica hace cuatro días y trabajó esta semana a la par del grupo. Otro de los que podría reaparecer es Luis Mosquera, el leticiano superó una luxación del hombro que lo aquejaba desde el partido contra América de Cali.



Yilton Díaz espera conseguir una victoria que les permita lograr la clasificación así el panorama sea muy complicado. “Este va a ser un lindo partido, tenemos una esperanza mínima. En el fútbol puede pasar muchas cosas, podemos ganar y golear en Bucaramanga, podemos darla toda”, remarcó.



Por su parte, se daría el debut del delantero juvenil Johan Jimenez, perteneciente a la cantera dorada, el ariete confía en darle una mano a las Águilas y porque no, consolidarse en la titular. “La motivación siempre está, cada día hay una forma de ganar, queremos ir a Bucaramanga a conseguir un gran resultado”, declaró.



Entre las posibilidades que tiene Rionegro está en ganar por más de cuatro goles, además que pierdan: Junior por más de dos goles, Once Caldas por tres goles, Millonarios y Equidad. Actualmente ocupan el puesto 12 con 24 puntos y -4 en el gol diferencia.



Alineaciones probables:



Atlético Bucaramanga: James Aguirre, Harold Gómez, Marlon Torres, Martín González, Fabio Rodríguez, Brayan Rovira, Gabriel Gómez, Jhoan Caballero, Sherman Cárdenas, Sergio Romero y Michael Rangel.

D.T.: Adolfo Holguín.



Rionegro Águilas: Roque Cardozo; Fabián Viáfara, Fernei Ibargüen, Jhonny Acosta, Luis Mosquera; Francisco Rodríguez, Camilo Ayala, Freddy Hinestroza, Omar Vásquez; Humberto Osorio, Daniel Lloreda.

D.T.: Hernán Torres



Julián Carreño

Para El Tiempo Bucaramanga.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín