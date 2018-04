Envigado no puede perder si quiere clasificar: visita a Boyacá Chicó

El compromiso de este sábado a las 2:00 p.m. en Tunja, significa para los dirigidos por Rubén Darío Bedoya una oportunidad clarísima para sumar tres puntos. Cabe recordar que Envigado está en la casilla 14, con 20 unidades, y Boyacá Chicó, en la penúltima, con 13.

Le falta por jugar contra Boyacá Chicó, Millonarios (partido aplazado de la fecha 16 que se jugará el próximo miércoles) e Independiente Medellín. Lo que indica que le quedan dos juegos como visitante y cerrará la fase de todos contra todos en condición de local, en el Parque Estadio.



“Como está el campeonato, en estos momentos, nos permite soñar con clasificarnos con 29 puntos, siempre y cuando algunos rivales que están mejor posicionados no sumen. Somos optimistas, haremos nuestro trabajo, trataremos de sumar todos los puntos que nos quedan en juego”, manifestó el técnico Bedoya.



Envigado viene de perder 0-3 contra Atlético Huila, en el Parque Estadio, pero espera volver a levantarse y derrotar a Boyacá Chicó, en condición de visitante.



“Aunque es un equipo que no le fue bien este semestre hay que mirarlo con respeto y jugarle como si estuviéramos en una final. Sabemos que no será fácil, pero para eso nos preparamos esta semana”, concluyó Bedoya.



Así entonces, las posibilidades matemáticas para los antioqueños están presentes. No obstante, el conjunto anaranjado aparece en la tabla con una diferencia de gol de -2 que complica sus aspiraciones.



En cuanto a su rendimiento se puede decir que ha sido igual de visitante que de local, ya que por fuera ha conseguido diez puntos y en casa, tras ocho compromisos disputados, consiguió también 10 unidades.



La única novedad en la nómina titular será la presencia del defensor Nicolás Giraldo, quien estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.



Alineaciones probables:



Envigado: Santiago Londoño; Cristian Arrieta, Camilo Mancilla, Luis Rodríguez y Nicolás Giraldo; George Saunders, Iván Rojas, Yeison Guzmán y Duván Vergara; Michael Gómez y Wilfrido de la Rosa.

D.T.: Rubén Darío Bedoya.



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

