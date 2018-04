Chicó necesita sumar tres puntos en descenso: recibe a Bucaramanga

Atlético Bucaramanga visita a Boyacá Chicó Fútbol Club en la fecha 16 de la liga I -2018. El onceno leopardo tendrá que recuperar los tres puntos perdidos en casa frente a Huila y para ello, deberá ganar el compromiso en la ciudad de Tunja.

Las cuentas son claras para el equipo auriverde que tendrá que sumar por lo menos 10 puntos de los 12 por disputar en lo que resta del campeonato. Para ello se han trazado el objetivo de sumar seis unidades en los partidos con Chico y Medellín respectivamente.



“Tenemos un reto bastante grande y es sumar la mayor cantidad de los puntos que tenemos por disputar, no será fácil, pero hay que ir paso a paso y ahora el reto es Chicó, un equipo que se hace fuerte en su campo. Tendremos que ser ordenados tácticamente e intentar convertir las opciones que se generen”, expresó el director técnico de Atlético Bucaramanga, Diego Cagna.



Ahora bien, en tan solo dos días, no es mucho el lapso de tiempo disponible para trabajar, se hizo un repaso a los movimientos tácticos intentando la tenencia de balón y la efectividad en el frente de ataque.



“Vamos a Tunja con la intención de sumar los tres puntos, nos será fácil, pero hemos trabajado muy fuerte, para saber que jugando con inteligencia se puede alcanzar la victoria”, afirmó el defensa leopardo Martín González.



Así pues, Atlético Bucaramanga se jugará una de sus últimas cartas en procura de la clasificación dentro de los ocho mejores, sabiendo que el único resultado que le sirve es ganar, tendrá que jugar de una forma óptima, para lograr los tres puntos en una plaza en donde no ha sido fácil para el onceno leopardo.



BOYACÁ CHICÓ NECESITA SUMAR UNA VICTORIA EN CASA



Poco a poco va concluyendo la fase de todos contra todos en el fútbol colombiano y Boyacá Chicó aspira a sumar la mayoría de los puntos que restan de las últimas fechas para el tema del descenso.



Es por esta razón que, a las 8:00 p.m., el elenco ajedrezado se jugará una nueva final frente al Atlético Bucaramanga con su hinchada, buscando alcanzar su tercera victoria en el estadio La Independencia de Tunja, para salir del último lugar de la Liga y el descenso.



“El equipo ha tenido un cambio en su actitud en los últimos partidos en casa. Los jugadores deben confiar en sus capacidades, ya que cada partido es una nueva oportunidad y se debe salir a buscar la victoria con ahínco, porque ya más abajo no se puede caer”, aseguró John Jaime ‘La Flecha’ Gómez, técnico del Boyacá Chicó.



Para este partido, contra el cuadro leopardo, el conjunto ajedrezado tendría a los mismos jugadores que cayeron con Jaguares en la jornada anterior en Montería. Por su parte, el volante mexicano, Felipe Ponce, seguirá al margen de la competencia, ya que debe cumplir con dos fechas de sanción que le restan, luego de la expulsión que sufrió en el juego de la fecha 13 frente al América de Cali y que le dejó una sanción de cuatro jornadas.



“Hemos jugado buenos compromisos, pero lastimosamente por algunas desconcentraciones se nos terminan yendo los puntos, pero contamos con buenos jugadores para salir adelante en los partidos que nos restan. Bucaramanga es un equipo muy duro, que vendrá a buscar los puntos para seguir con la ilusión de clasificar dentro de los ocho y no seguir dando ventajas en el descenso y eso lo debemos aprovechar para salir gananciosos”, indicó José Huber Escobar, guardameta del ajedrezado.



Boyacá Chicó por ahora se ubica en la casilla 20 con 10 puntos, mientras que en el descenso es último con 100 unidades, a 21 puntos del cuadro ‘Leopardo’.



Alineación probable:



Atlético Bucaramanga: Luis Ojeda, Harold Gómez, Dairín González, Marlon Torres, Martín González, Lewis Ochoa, Brayan Rovira, Gabriel Gómez, Juan Jiménez, Sherman Cárdenas, Sergio Romero y Franco Arizala.

D.T.: Diego Cagna.



Boyacá Chicó: José Huber Escobar; Jordy Monroy, Andrés Varón, Gerson Navarro, José Mosquera; Nelino Tapia, Juan David Díaz, Denis Mena, Felipe Acosta; Diego Valdés y Misael Riascos.

D.T.: John Jaime ‘La Flecha’ Góme



Julián Carreño

Para EL TIEMPO Bucaramanga}



César Correal

Para EL TIEMPO