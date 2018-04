Nacional, a convertirse en el primer clasificado: recibe a Rionegro

Atlético Nacional recibe este domingo desde las 8:00 p.m. a Rionegro Águilas Doradas en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Encuentro válido por la fecha 15 en la Liga I-2018. El conjunto de Jorge Almirón, de ganar, haría 31 puntos y sería el primer clasificado a las finales.

El líder del campeonato encara la recta final con la ilusión de asegurarse entre los ocho clasificados. En un torneo tan parejo, cualquiera le gana a cualquiera y los conducidos por Jorge Almirón no quieren sorpresas y buscarán tener listo su lugar en los cuartos de final.



Al frente tendrán un Rionegro irregular que suma varios años sin poderle ganar a los verdolagas en el ‘coloso de la 74’, algo que los motiva y lo necesitan para no perderles pisada a los demás equipos que luchan por un lugar entre los ocho.



Dos variantes presenta Nacional de cara a este encuentro: Felipe Aguilar superó sus molestias físicas y ocupará el lugar de Edwin Velasco, el delantero Gustavo Torres regresa a la lista para completar los 20 elementos que dispondrá el técnico Almirón, quien deberá verlo desde afuera del campo debido a su expulsión en el partido anterior.



Precisamente, Gustavo Torres con este nuevo llamado, espera poder sumar minutos y seguir marcando goles para el ataque verdolaga. “Sabemos que un triunfo es importante para conseguir la clasificación. Queremos ganar y quedar primeros en todos los torneos. Al frente tenemos un equipo complicado, debemos ser inteligentes y saber aprovechar las oportunidades que podamos generar”, destacó.



Por su parte, Jorman Campuzano buscará mantener su gran nivel comandando el medio campo nacionalista. “Nosotros debemos estar atentos frente a lo que se presente en el terreno de juego, no hay rival pequeño, siempre se preparan y hay que ser muy inteligentes”, comentó.



Además, el técnico Jorge Almirón se muestra tranquilo pero no está conforme con el desempeño del equipo, para el partido contra Rionegro no estará en la línea, pero confía en sus asistentes Diego Ricchetti, Pablo Manusovich y el preparador físico Diego Ossés pongan en práctica su idea de juego.



“El momento del equipo es bueno, pero ya pasó, tenemos que encarar el remate del campeonato. Mantenemos la misma intensidad de trabajo, tuvimos una semana larga para que los jugadores se puedan recuperar. Todo el plantel tienen muchas ganas de jugar, quiero armar el mejor plantel para este partido y poderlo ganar”, sustentó.



Rionegro buscará quitarle el invicto de local al puntero



Tras el maratónico encuentro frente a Patriotas, el conjunto dorado ultimó detalles para encarar este encuentro contra Atlético Nacional. La necesidad de sumar y el rival que tienen al frente los motiva para afrontar este partido de la mejor manera.



En cuanto a las novedades, se destaca la presencia de Omar Vásquez tras superar una lesión en el peroné que lo alejó durante varias semanas. El cucuteño quiere ser determinante para que los dorados puedan lograr una nueva victoria.



“Para nosotros, a veces nos cuesta buscar ese juego interno cuando los equipos se repliegan. Debemos ser más desequilibrantes, filtrar el balón y dejar habilitado al delantero. Sabemos que Nacional es un equipo que si uno lo deja avanzar te va desgastando físicamente y debemos evitarlo. Hay que controlar la pelota y estar más cerca del arco contrario”, destacó Vásquez.



Por su parte, el volante Camilo Ayala destacó las virtudes que tiene Nacional y precisó que, “para nadie es un secreto que Nacional es un gran equipo, nosotros debemos contrarrestar sus individualidades, apelar a nuestro trabajo en equipo, con intensidad, firmeza en nuestras líneas y aprovechar los espacios que nos puedan dejar”.



Además, para Ferney Ibargüen será una gran oportunidad de retornar al grupo en un partido tan importante contra Nacional. “Ahora que regreso, espero estar muy atento, cortando el circuito de juego que tiene Nacional. Es importante ser inteligentes, siempre cubriendo el espacio que dejan los compañeros, aplicando nuestra idea de juego”, remarcó.



Alineaciones probables



Atlético Nacional: Fernando Monetti; Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Marcelo Delgado; Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Macnelly Torres; Steven Lucumí, Gustavo Torres, Dayro Moreno.

D.T.: Jorge Almirón



Rionegro Águilas: Roque Cardozo; Fabián Viáfara, Ferney Ibargüen, Jhonny Acosta, Luis Mosquera; Camilo Ayala, Freddy Hinestroza, Daniel Hernández, Omar Vásquez; Humberto Osorio, Daniel Lloreda.

D.T.: Hernán Torres



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín