Atlético Nacional, en busca de una nueva final: recibe a Huila

Atlético Nacional recibe este sábado desde las 6:00 p.m. al Atlético Huila, en encuentro de vuelta por la semifinal de la Liga I-2018. Partido que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Motivados por su gran campaña como local, los dirigidos por Jorge Almirón le apuestan a conseguir su victoria número 11 y estirar el invicto a 35 fechas, para esto deberán ser efectivos en ataque y sólidos en defensa.

Mucha precaución deberá tener cuatro jugadores del equipo que acumulan cuatro tarjetas amarillas: Diego Braghieri, Alexis Henríquez, Christian Mafla y Vladimir Hernández. De ver una más frente a los ‘opitas’ y además clasificar a la final, se perderían el duelo de vuelta. Por lo que el equipo antioqueño deberá manejar la paciencia y la cautela a la hora de afrontar este partido que tendrá un masivo acompañamiento.



Sobre este encuentro, el arquero Fernando Monetti enfatizó que “nosotros tenemos las armas necesarias para contrarrestar la presión que tenga Huila, trataremos de hacer lo mejor para ganar el partido”.



Además, el golero argentino declaró que “es difícil saber qué esperar del rival. El equipo está preparado para contrarrestar cualquier idea que tenga el Huila. En el Atanasio podemos dar un plus por el marco. Creo que el apoyo de nuestra gente para lo anímico es muy importante”.



Entre las novedades en la nómina, se destaca la presencia de Camilo Zúñiga quien no era llamado desde el partido de ida por los cuartos de final contra Deportivo Cali.



Otro de los llamados es Gustavo Torres, el extremo pica en punta para ser titular. “Llegó un momento clave, debemos mostrar la jerarquía que tenemos. Sabemos que es un rival difícil, esperamos hacer las cosas bien en nuestra casa y poder conseguir un nuevo paso a la final”, remarcó.



Desde febrero de 2015, Huila no vence a Nacional en el Atanasio, por lo que será un aliciente para que el conjunto antioqueño logre una nueva final.



Alineación probable:



Fernando Monetti; Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Christian Mafla; Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Macnelly Torres; Gustavo Torres, Steven Lucumí, Dayro Moreno.



D.T.: Jorge Almirón