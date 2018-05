Nacional, a remontar para ir a la semifinal: recibe a Deportivo Cali 

Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali, este sábado desde las 6:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. Partido de vuelta por los cuartos de final en la Liga I-2018. Con la ilusión de revertir una serie adversa, los verdolagas confían en su nómina para escalar un nuevo peldaño de cara al título 17. Al frente están los azucareros que quieren mantener la diferencia obtenida en Palmaseca.

Las dos derrotas consecutivas entre Liga y Copa para el conjunto antioqueño son cosa del pasado, con un rendimiento perfecto en condición de local y el acompañamiento de su hinchada, Nacional confía en la remontada.



En cuanto variantes, Diego Braghieri cumplió su sanción por acumulación de tarjetas amarillas y fue convocado. Camilo Zúñiga no está en la lista por decisión técnica. Además, Gustavo Torres estará en lugar de Andrés Rentería.



Por otro lado, Vladimir Hernández integra la lista de convocados y confía en subir su nivel y hacer un gran partido contra el conjunto azucarero. “Tenemos que ganar, estamos jugando una clasificación a semifinal, estamos en desventaja, pero con nuestra gente vamos a demostrar la jerarquía que tenemos. Será un gran día para hacerlo, en Nacional debemos ganar y pelear títulos”, destacó.



En cuanto a si es más determinante como relevo que partiendo como titular, el exSantos aclaró que “siempre trabajo para ser titular, hay partidos que no me han salido las cosas, pero esto es fútbol y cada semana me da una nueva oportunidad. Debemos estar tranquilos y hacer nuestro trabajo, desde el primer minuto hay que atacar con orden y concretar las opciones que tengamos”.



Otro de los puestos donde habría dudas, es en la banda izquierda. Christian Mafla pelea ‘codo a codo’ con el argentino Marcelo Delgado. Para el vallecaucano, este encuentro es como una final, “sabemos que es un partido decisivo, ellos van a venir a cuidar el resultado. Nosotros debemos abrir bien la cancha, aprovechar los espacios y meterla en cuanto tengamos alguna opción. Debemos ser pacientes, saber trasladar la pelota y estar concentrados”, sustentó.



El técnico Jorge Almirón confía en su plantel y que podrá liquidar la serie a favor del verde paisa. “Yo tengo muchos partidos, hay maneras de perder. El equipo está muy bien, soy consciente que será otro partido y debemos mostrar la jerarquía que tenemos. No nos confiamos, hay partidos que se dan mejor que otros, el equipo puede dar más y en este partido debemos demostrarlo”, comentó.



Alineación probable:



Atlético Nacional: Fernando Monetti; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez, Marcelo Delgado (Christian Mafla); Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Macnelly Torres; Vladimir Hernández, Jeison Lucumí, Dayro Moreno.

D.T.: Jorge Almirón



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín