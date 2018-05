Once Caldas buscará su clasificación en casa de Alianza Petrolera

Alianza Petrolera recibe la visita de Once Caldas en la fecha 19 de la Liga I -2018. El onceno aurinegro jugará para continuar alejándose de la zona del descenso, mientras que el onceno albo, busca ratificarse dentro ocho mejores del fútbol colombiano. El partido, a las 6:00 p.m.

La última fecha de la fase regular de la Liga, puso a varios equipos a sacar la calculadora, porqué buscan con los ejercicios matemáticos, encontrar las diferentes fórmulas, a través de las cuales pueden lograr la tan añorada clasificación a los cuartos de final del campeonato colombiano.



Con un triunfo, el Once Caldas se clasifica automáticamente sin depender de nadie, eso sí, con un empate, o en el peor de los casos, con una derrota contra Alianza Petrolera, debe apelar a las operaciones aritméticas para asegurar su cupo dentro del selecto grupo de los ocho.



El técnico Hubert Bodhert, ya le dio su última clase a sus dirigidos, a quienes les aclaró que la mejor alternativa es sumar los tres puntos, así se evitan dolores de cabeza y superan el primer parcial del semestre.



“Es un partido de mucha paciencia, de mucha sabiduría, hemos analizado a Petrolera, creemos que tenemos los hombres para poder vulnerar su zona defensiva. Es un partido de actitud”, dijo Bodhert.



Varias novedades tendrán los caldenses ante los ‘petroleros’: Diego Peralta, Luis Sierra, Johan Carbonero y César Amaya reemplazaran en su orden a Israel Alba, Luis Sinisterra, Ray Vanegas y Édder Farías.



“Es un compromiso clave e importante que tenemos que sacarlo adelante sea como sea. Estamos confiados en el trabajo que venimos haciendo y en nuestras capacidades”, comentó Carbonero.



Los cafeteros ocupan la séptima posición del rentado con 27 unidades, las mismas de Junior, el octavo del torneo.



Alianza Petrolera será el juez de Once Caldas en la Liga



Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana permitieron realizar trabajo por líneas en el que se buscaba, solidez defensiva, tenencia de balón y poder resolutivo en el último cuarto de cancha.



“Vamos a disputar el partido con Caldas con el objetivo de obtener los tres puntos ya que nos encontramos en una zona de peligro en cuanto al descenso. Ahora, tendremos que ser muy ordenados y contundentes en el último cuarto de cancha”, expresó el director técnico de Alianza Petrolera Juan Cruz Real.



Ahora bien, Alianza Petrolera se encuentra en la casilla 18 de la tabla del promedio a diez puntos de Chicó, que se encuentra en la zona de descenso directo. Habrá que jugar con el objetivo de ganarle a un Caldas necesitado de los tres puntos en procura de la clasificación dentro de los ocho.



“Tenemos que sumar los tres puntos en nuestra casa y despedirnos con una victoria de nuestra afición, buscando terminar este campeonato lo más lejos posible de la zona del descenso”, afirmó el portero aurinegro Ricardo Jerez.



Así pues, Alianza Petrolera cierra su participación en la liga I- 2018, en la cual presenta hasta el momento, un rendimiento del 37 por ciento, números que no avalan la campaña del equipo de Juan Cruz Real.



Alineación probable:



Alianza: Ricardo Jerez, Jhonatan Pérez, David Valencia, Luciano Ospina, Cristián Flórez, Juan Ríos, Fredy Flórez, Michael Balanta, Roger Torres, Alex Castro y Pablo Vranjican.

D.T.: Juan Cruz Real.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Geisson Perea, Diego Peralta, Miguel Nazarit, y David Gómez; Luis Sierra, Sergio López y Mauricio Restrepo; Johan Carbonero y Yesus Cabrera; César Amaya.

D.T.: Hubert Bodhert.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA



Julián Carreño

Para El Tiempo Barrancabermeja.