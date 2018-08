Tolima, a retomar el camino de la victoria cuando reciba a Jaguares

Luego de la caída por goleada frente a Alianza Petrolera, donde aparecieron errores individuales en la zona defensiva, que dieron al traste con la aspiración de la tercera victoria en línea para el Deportes Tolima, los dirigidos por Alberto Gamero trabajaron a lo largo de la semana en la corrección de esas falencias de cara al juego frente a Jaguares este viernes en la apertura de la fecha 4 de la Liga II-2018, a las 7:45 p.m.



A pesar de los errores en defensa que se presentaron en el partido anterior, en esa zona de la cancha no se tendrán variantes y se brindará respaldo a la pareja de centrales, Julián Quiñones y Sergio Mosquera, de igual forma se dará continuidad al lateral Nilson Castrillón que definitivamente se quedó con el puesto.



Para el partido ante los de Montería, vuelven al grupo de concentrados Omar Albornoz y Robin Ramírez, en detrimento de Juan Guillermo Arboleda y José Erick Correa.



"Vuelvo listo a seguir aportando mi trabajo para el buen funcionamiento del equipo, estuve afuera por enfermedad y no por rendimiento y eso es positivo para seguir contando con la confianza del técnico, Jaguares tiene su necesidad y nosotros el objetivo de hacer respetar la casa", indicó Omar Albornoz que estaría como volante de creación al lado del Venezolano Luis González.

Jaguares quiere seguir sumando: enfrenta a Tolima

Luego de apuntarse con su primer triunfo en la Liga II 2018, venciendo 2-0 a Leones en Montería, Jaguares de Córdoba sale ahora a mantener la racha triunfal cuando se mida este viernes 10 de agosto a partir de las 7:45 de la noche a su similar de Deportes Tolima, en el duelo que abre la cuarta jornada de la competencia de primera división en Colombia, y el cual se cumplirá en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.



Para este encuentro, el cuadro felino no tendría cambios en torno a la nómina titular que viene de obtener la victoria del pasado lunes, haciendo alusión a la célebre frase ‘equipo que gana no se cambia’.



Jaguares, que previo al triunfo frente a Leones venía de dos caídas en línea, quiere recomponer el camino para tener la firme intención de acercarse al selecto grupo de los ocho.



“Queremos sumar en todos los partidos y esta será la oportunidad para seguir haciéndolo. Tolima es un equipo que complica el sistema de juego de sus rivales, pero nosotros vamos a tratar de hacer un buen trabajo para llevarnos un resultado positivo”, dijo el delantero cartagenero Jhony Cano Barrios, quien viene de marcar un gol en el triunfo ante Leones.



El jugador bolivarense, de 29 años, agregó que en condición de visitante Jaguares siempre buscará ganar, pero en caso de que no, traerse un punto. “Cuando no se pueda sumar de a tres, hay que traerse por lo menos un punto cuando se juega fuera de casa”, expresó Cano, quien arribó este semestre como uno de los nueve refuerzos del cuadro cordobés.



De la plantilla monteriana, es de anotar que el único lesionado es el volante Danilson Córdoba, quien tiene un desgarro en el aductor derecho, que lo tiene con tres semanas de incapacidad.



Jaguares y Tolima se han medido en siete ocasiones en la Liga, y el saldo de esta serie favorece al conjunto ibaguereño que ha ganado en tres ocasiones (5-0 y 2-1 en Ibagué y 2-0 en Montería) y ha perdido dos veces (2-0 y 1-0 en Montería). También registran dos empates 0-0, uno en la capital cordobesa y otro en la capital tolimense.



El más reciente enfrentamiento de estos clubes fue en la Liga I 2018, el 17 de febrero en Montería, donde los felinos ganaron 2-0 con doblete del delantero samario Darwin López.



Alineaciones probables

Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Danobis Banguero; Rafael Robayo, Rafael Carrascal, Carlos Robles, Luis González, Omar Albornoz; Marco Pérez.

D.T.: Alberto Gamero.



Jaguares: Wilder Mosquera; Juan Zuluaga, Ramón Córdoba, Wilmer Díaz, Elvis González; Alexis Hinestroza, Juan Roa, Pablo Rojas, Cléider Alzate, Jhony Cano y Rafael Lucas.

D.T.: José Manuel Ortega.



Guillermo González

EL TIEMPO – Ibagué



Gudilfredo Avendaño Méndez

EL TIEMPO – Montería