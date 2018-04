Actualmente, América está más cerca del descenso que en 2011, cuando bajó a la B

Desde el pasado 18 de febrero, cuando América venció 2–0 a Patriotas de Boyacá, en cumplimiento de la 4 jornada de la Liga I–2018, el conjunto escarlata se vino en barrena con los resultados que han llegado de ese momento en adelante.



Después de ese día, el conjunto rojo de Cali no ha podido conseguir buenos resultados. La derrota en la ciudad de Medellín contra Nacional 2–0, luego de 10 días, enfrentó a Millonarios y cayó 3–1.



A mitad de esa semana enfrentó en compromiso internacional a Defensa y Justicia, de Argentina, con el que cayó 3–0 y salió eliminado de la Copa Suramericana, torneo internacional donde había regresado después de 9 años de ausencia.

Después se enfrentó a Jaguares en Montería y cayó derrotado 1–0, después en Cali venció a Bucaramanga 2–1. En ese momento todos los aficionados y directivos escarlatas creyeron que se había superado la crisis.



Llegó el momento donde el equipo dirigido por ‘Polilla’ tuvo que enfrentarse a Santa Fe, en Bogotá, por el partido aplazado de la fecha 3. Allí sucumbió 3–0 y el equipo no daba muestra de mejoría en su rendimiento futbolístico. Después llegó el partido en Pasto y el equipo rojo volvió a caer derrotado por los nariñenses.



Además, de la derrota el equipo de los diablos rojos se quedó sin director técnico, tras la renuncia del uruguayo a la conducción del equipo rojo de Cali. Fueron encargados de la dirección técnica del equipo escarlata los hermanos Carlos y Luis Asprilla pero las cosas no cambiaron y cayeron derrotados en los dos compromisos que dirigieron al equipo.



Ahora este martes llegarán a la dirección técnica del equipo Pedro Da Cruz y su cuerpo técnico, quienes nunca han dirigido en el fútbol colombiano y su experiencia tampoco es reconocida en la Primera División de algún país.



En los últimos 8 compromisos disputados por la Liga, los escarlatas solo han conseguido rescatar 3 puntos de 24 posibles. Con este rendimiento se han dejado descontar la ventaja que habían obtenido para alejarse en la tabla del promedio.



A falta de 28 fechas para decretar el descenso para la temporada 2018, América de Cali uno de los grandes equipos del fútbol en Colombia está a sólo 16 puntos de volver a vivir una pesadilla para sus directivos e hinchas.



En el año 2011, cuando el conjunto rojo de Cali descendió a la segunda categoría del fútbol en Colombia, a esta altura los diablos rojos se encontraban a 19 puntos del descenso, un promedio que había acumulado en los campeonatos del 2009 y 2010, cuando el conjunto rojo solo logró conseguir 36 y 38 puntos en la sumatoria total del año.



El año anterior cuando el América ascendió logró alejarse del tema del descenso, pero para el año 2018 debía continuar sumando para no volver a esa difícil situación al final de esta temporada.



Sin embargo, los malos resultados lo tienen en esa incómoda posición, que si bien aún parece lejana en materia numérica, la irregularidad de los equipos mantiene viva la alerta de regresar a la B.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter: @BernardiFutbol.