Este miércoles se oficializaría el nuevo técnico del América de Cali

El próximo miércoles 22 de agosto quedaría confirmado el nuevo director técnico del América de Cali, después de las reuniones que ha sostenido el Comité Deportivo que integran Tulio Gómez, el presidente ejecutivo Ricardo ‘Gato’ Pérez, Harold Lozano y el médico Germán Alberto Ochoa.



Aunque la información se ha manejado de forma hermética por parte de los directivos, este lunes festivo se conoció que Leonel Álvarez, Pedro Sarmiento y dos extranjeros: el paraguayo Éver Hugo Almeida y el ecuatoriano Álex Aguinaga, se sumaron a la lista de candidatos que conforman Diego Édison Umaña, Fernando ‘Pecoso’ Castro, Néstor Otero, Diego Cagna, Jaime de la Pava y Alexis Mendoza, de quien se dice cuenta con buena aceptación por parte de quienes toman decisiones en el club vallecaucano.

En lo deportivo, este lunes festivo el grupo profesional regresó a entrenamientos, después de la derrota 0-2 frente a Nacional el sábado por la quinta fecha de la Liga II-2018 y que desencadenó el licenciamiento del cuerpo técnico portugués que encabezaba Pedro Felicio Santos. Por ello, el encargado de dirigir la práctica fue Jerson González, al lado del preparador físico Jesús Vallejo.



Yesus Cabrera y Alejandro Bernal manifestaron al final del compromiso contra Nacional que ahora les toca a los jugadores superar este mal momento y que están a tiempo de recomponer el camino para que América encuentre el fútbol que necesita y los resultados que lo metan entre los primeros ocho del campeonato. Su próximo rival será Millonarios, el sábado a las 6:00 p.m. en el Estadio Pascual Guerrero.



“Ahora hay que levantarnos y seguir”, dijo Bernal, mientras que Cabrera sostuvo que “Debemos tener la cabeza muy fuerte, levantar y pensar que viene un rival también muy difícil como Millonarios, es otro examen de jerarquía, un adversario al que no se le puede dar ventaja porque a Ayron (del Valle) le queda una y la mete”.



De otro lado, el defensor central Ánderson Zapata continúa internado en la Clínica Imbanaco, al sur de Cali, estable, sin dolor, en tratamiento de la trombosis venosa profunda súbita que sufrió antes del partido contra Nacional y que obligó a que no fuera tenido en cuenta en el juego contra los 'verdolagas'.



Después de los exámenes en angiografía, el zaguero fue sometido a una trombolisis para evacuar el trombo de una de sus piernas. El cuerpo médico de América no ha oficializado el tiempo de incapacidad.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal FUTBOLRED

Cali

En twitter: @marquitosgarces