Perú vs. Islandia, las sorpresas del Mundial se enfrentan en amistoso

La selección de Perú buscará este martes aumentar su racha de invictos y ratificar el buen momento que ya mostró el viernes al vencer por 2-0 a Croacia, en un partido amistoso de preparación hacia el Mundial de Rusia 2018.



Ante los croatas, el equipo dirigido por el argentino Ricardo Gareca sumó 11 partidos sin perder, en una de las mejores rachas de su historia, si se le suma que comprendió la clasificación a una Copa del Mundo después de 36 años.

Gareca buscará en el choque ante los islandeses, que se jugará en Nueva Jersey, probar a algunos jugadores que tuvieron pocos minutos, o no jugaron, frente a Croacia, entre los que aparecen el delantero del Morelia mexicano Raúl Ruidiaz y los centrocampistas del Granada español Sergio Peña y del Vitória portugués Paolo Hurtado.



Se espera, además, que le de más minutos al centrocampista hispano-peruano del Royal Charleroi belga Christian Benavente, quien hoy afirmó que este choque será su última oportunidad para buscar un espacio en la nómina final de convocados al Mundial. "No sé si vaya a arrancar, hay que esperar. Cada partido es una prueba, hace un año y medio que no venía y obviamente para mí es importante porque no hay más partidos para demostrar que puedo estar allí. Esta es mi última oportunidad para ir a Rusia", comentó Benavente, quien jugó los últimos 25 minutos frente a los croatas.



En la selección peruana también es muy probable que ingresen el portero José Carvallo y el media punta Andy Polo. Tras el triunfo contra Croacia, Gareca destacó que su selección no disminuyó su juego ni su potencial con los cambios que realizó ni, sobre todo, tras la expulsión al promediar el segundo tiempo del centrocampista Yoshimar Yotún.



En la previa a estos amistosos internacionales, el seleccionador peruano remarcó que a su combinado le vendría "muy bien" jugar con equipos europeos, pues no se enfrentaba a selecciones de ese continente desde hace cuatro años. "Es una etapa para consolidar muchas cuestiones, pero también dar oportunidades a los muchachos", sostuvo.



Islandia, por su parte, llegará al choque como otro rival inédito para Perú, que envió observadores para seguir el juego que perdió por 3-0 ante México en Santa Clara (EE.UU.). El equipo dirigido por Heimir Hallgrimsson buscará revertir la pálida imagen que dejó, a pesar de su entusiasmo ofensivo, ante los mexicanos.



El seleccionador admitió que su equipo tiene problemas defensivos y debe afinar la definición para aprovechar las oportunidades que genera, sobre todo, por la gran potencia de sus jugadores. Los islandeses no podrán contar ante los peruanos con su capitán, Aron Gunnarson, quien dejó la concentración de su selección para reintegrarse a su equipo, el Cardiff City de la segunda división inglesa.



A pesar de esto, el centrocampista Emil Hallfredsson remarcó que su selección tiene la obligación de recuperarse "y hacer mejor las cosas ante

Perú".



Alineaciones probables:



Perú: José Carvallo (Carlos Cáceda); Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Christian Ramos, Miguel Trauco; André Carrillo (Sergio Peña), Renato Tapia, Yoshimar Yotún (Paolo Hurtado), Édison Flores (Christian Benavente); Christian Cueva y Jefferson Farfán (Raúl Ruidiaz). Seleccionador: Ricardo Gareca.



Islandia: Runar Runarsson; Birkir Saevarsson, Kari Arnason, Sverrir Ingason; Ary Skulason, Johann Berg Gudmundsson, Aron Gunnarsson, Rúrik Gislason, Birkir Bjarnason; Albert Gudmundsson y Bjorn Sigurdason. Seleccionador: Heimir Hallgrimsson.



Estadio: Red Bull Arena, de Nueva Jersey.



Hora: 7:00 p.m.



EFE