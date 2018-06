Alejandro Peñaranda: él era el joven futbolista que fue asesinado

El futbolista Alejandro Peñaranda Trujillo, de 24 años, quien militó en América hasta hace dos años y actualmente en el Cortuluá, fue asesinado a la 1:00 de la madrugada de este viernes en el barrio Ciudad Córdoba, de la Comuna 15, al oriente de Cali, donde departía en casa del lateral Cristian Borja y con otros jugadores, entre ellos Heisen Izquierdo, quien resultó herido.

Según las informaciones de la Policía Metropolitana de Cali, los deportistas se reunían en casa de Borja, cuando un hombre llegó a preguntar por una mujer y al no encontrarla, inmediatamente saltó la reja y disparó indiscriminadamente contra Peñaranda e Izquierdo, quienes estaban cerca de la puerta de la vivienda.



El delantero de Cortuluá falleció inmediatamente, mientras su compañero Izquierdo fue llevado herido con cuatro impactos al Hospital Universitario del Valle, donde permanece recluido en estado muy delicado.



El ex jugador, nacido en Jamundí (Valle), había sido cedido en préstamo de América al Cortuluá, después de salir del equipo escarlata en 2016, año en el que la institución regresó a Primera División. En el conjunto de Cali estuvo dos temporadas, después de estar una y media en divisiones menores y debutando como profesional en Atlético Nacional.



Aunque el paso de Peñaranda por América fue fugaz, se le recordaba como un delantero muy inteligente y capaz de inventarse una jugada increíble en el área, aunque en el 2015 fue sancionado con dos años por un caso de dopaje (rastros de metabolito de Boldenona, anabólico utilizado para mejorar la condición muscular) que él declaró no haber utilizado voluntariamente, y su cuota goleadora no fue amplia. Hizo parte de las plantillas que dirigieron John Jairo López y Hernán Torres, en ese desesperado intento rojo de volver a Primera.



En esos periodos tuvo como compañeros a algunos jugadores como Carlos Bejarano, Juan Camilo Angulo, Diego Herner, Yesus Cabrera, Amílcar Hernández (también asesinado en Panamá, ), Jeison Lucumí, Néider Morantes, Ernesto Farías y Ayron del Valle.



John Jairo López, Luis Augusto ‘Chiqui’ García, Fernando Velasco, José Alberto Suárez y Hernán Torres fueron los técnicos que lo manejaron en ese tránsito con los ‘diablos’.



Precisamente, J.J López fue la persona que lo recibió a los 16 años de edad en el equipo Cyclones, de Luis Felipe Posso, que en esa época tenía una alianza con la Corporación para la Recreación Popular de Cali. “Prácticamente yo fui el técnico que dio a conocer a Alejandro en el fútbol y si alguien puede hablar de él soy yo. Lo empecé a formar en enero del año 2009 en el Parque de la Caña, con un proyecto que manejaba como Director Deportivo de Cyclones-CRP. Venía del Real Rivera, equipo en el que se formó desde niño”.



Entre tanto, Posso le contó a FUTBOLRED que anoche había hablado con el delantero, quien estaba muy animado por su evidente recuperación de un problema de rodilla. “Me dijo que estaba contento porque en las últimas dos semanas había bajado cuatro kilos, que aspiraba a seguir bajando, y el técnico de Cortuluá lo había avalado para que se quedara”.



Hace un mes también quedó claro entre los dos que éste iba a ser su año y que iba a aprovechar la oportunidad en Cortuluá. Esa fue la misma objeción del delantero del Palmeiras de Brasil Miguel Ángel Borja, quien fue compañero suyo en divisiones menores, incluso con menos anotaciones que Peñaranda.



Allí estaban otros jóvenes con inmensas ganas de ser profesionales como Deivy Balanta (jugador del Junior), Wirman Barrios (Selección Colombia, hoy en Boca Juniors de Argentina), Armando Valdés y otros más que cumplieron su sueño.



Luis Felipe Posso lo llevó a Compensar, en Bogotá, representantivo con el que jugó un año el torneo nacional Sub 20, saliendo goleador con 29 tantos y siendo campeón con la Selección Valle. Esa actuación despertó el interés de Nacional, que no hizo uso de la opción de compra, y al llegar López como estratega de América en el 2014 le pidió al presidente Oreste Sangiovanni que lo arrimaran a la plantilla, con la aureola de ser el jugador de la más alta proyección en el balompié aficionado.



“Lo traje al América en el 2014, lamentablemente se lesiona y luego aparece ese ´doping’ que nunca le comprobaron, aunque igual la Dimayor lo sanciona con dos años”.



En su actualidad en el Cortuluá, en este segundo semestre estaba prácticamente decidido que tras su recuperación iba a ser delantero titular, debido a recibiría la libertad de parte de América y es probable que Feiver Mercado sea negociado con otro club. De allí que las directivas del cuadro tulueño habían reactivado diálogos con el empresario, Luis Felipe Posso, para aumentar el tiempo de su vinculación.



Peñaranda deja una esposa y un niño de 2 años de edad.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces