'Si nos dan tiempo, vamos dando pasos hacia la estrella': 'Gato' Pérez

Desde una pequeña oficina ubicada en la sede del Atlético Bucaramanga, el exfutbolista Ricardo ‘Gato’ Pérez direcciona al equipo ‘leopardo’, escuadra a la que llegó como gerente administrativo el pasado 27 de noviembre y que espera llevar a la cumbre del fútbol nacional.

Goleador en Millonarios, América y en el Al-Ahli de Emiratos Árabes, el directivo de 44 años analiza sus casi cinco meses con el club santandereano.



¿Cómo se ha sentido en la ciudad y con el Atlético Bucaramanga?



Bien, contento, tranquilo, es una ciudad muy importante, un equipo donde toda la ciudad está detrás de él, una ciudad que está ávida de buenos resultados, de triunfos. Agradeciéndole al presidente (Óscar) Álvarez, quien me da la oportunidad de hacer parte del Atlético Bucaramanga, que cada día le cojo más cariño, más afecto, trabajando muy duro para armar un equipo competitivo que esté a la altura de la ciudad, del estadio, de lo que la gente espera.



¿Cómo es un día de Ricardo Pérez?



De trabajo (risas), mucho trabajo, en la oficina, en el entrenamiento del equipo, tratando de que administrativamente todo esté en orden, que a mis jugadores no les falte nada, hablo personalmente que estamos con todos al día, no le debemos nada a nadie. La idea es poder dar las mejores facilidades a los muchachos del cuerpo técnico para que realicen su entrenamiento bien y obviamente el día del partido sea lo mejor, tratar que los hinchas se sientan cómodos con los temas de boletería, de precios, y ya el día del partido hacer mucha fuerza porque el equipo gane.



¿Qué tal lo ha recibido la hinchada?



Han sido más los saludos de cariño y buenos deseos que de otras cosas, a mí me gusta ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío, y saber que vengo a aportar. Soy un hincha más hoy, vamos por buen camino.



¿Qué tan cerca o lejos se está del título?



Desde un principio estamos cerca igual que todos. Creo que conformamos un buen equipo, que tenemos zonas por reforzar para pensar que podemos escribir la historia con un título, no sé si este semestre, porque es un poco rápido, pero si la gente nos permite, y si las directivas nos da tiempo de trabajar, muy seguramente vamos dando pasos correctos hacia esa anhelada estrella que la gente se merece, el equipo se merece, no estamos muy lejos.



¿Futbolísticamente, cómo ha visto al equipo que dirige Diego Cagna?



Venimos de menos a más, que es lo más importante, Diego obviamente ya conoce a cada uno de los jugadores, para que a su vez les pueda exigir en el campo de juego. En las diferentes plazas nos ha faltado muy poco para lograr un buen resultado. Estoy seguro que con el trascurrir de los partidos él pueda hacer un diagnóstico del plantel para nosotros brindarle las herramientas necesarias.



¿Cómo han sentido a la hinchada?



Está mal de mi parte juzgarla, porque la estoy conociendo, pero si me ve voy estadísticamente a los años anteriores, pues la venta de abonos no fue mala, pero pudo ser mejor, también es entendible porque se vivió un final de semestre duro, donde mucha gente se desencantó. Lo que hemos hecho en este 2018 es volver enamorar a la gente, jugando bien al fútbol, como creo que lo estamos haciendo. Dios mediante, si logramos dar un paso importante al estar en los ocho, muy seguramente la respuesta de la gente va a ser mucho mejor, porque eso motiva a los jugadores.



¿Cómo vive un partido del Bucaramanga?



Es muy difícil describirlo con palabras, porque a veces hasta uno quisiera estar en el campo de juego, pero no se puede, lo vivo a tope, no sabría cómo decirlo.



¿Cómo ve lo que queda de la Liga?



Hoy dependemos netamente de nosotros, cuando yo dependo de terceros empiezo a tener el 50% por fuera, Bucaramanga depende de sí mismo, hay que ganar de local y jugar bien por fuera, hemos venido subiendo nuestro nivel, en los partidos se ve un equipo unido.



¿Cómo ha sentido el tratamiento de los medios?



Es un tema un poquito álgido, un poquito engorroso para mí, pero digamos que es entendible. Obviamente no es 100% de mi gusto, pero debo ser respetuoso del mismo, porque se han tomado decisiones que no han sido del agrado de la mayoría de la prensa, y obviamente la reacción no se hizo esperar. Pero estoy tranquilo porque a mí me avala mi cuerpo directivo, presidente y los resultados. Esperaría que ese tratamiento fuera un poco más objetivo, sin esconder ni tapar nada, las cosas se ganan con trabajo, yo no quiero que me reconozcan nada realmente, quiero que le reconozcan al equipo. Envío de paso un saludo a toda la prensa, creo que tenemos una buena relación.



¿Qué compromiso tiene con el equipo?



Un compromiso total, como el primer amor, tengo una responsabilidad muy grande, hay muchas cosas por hacer por la ciudad y el equipo, soy el primero para poner el pecho en lo bueno y en lo malo. Desde ya estamos trabajando en renovar, en contratar, ya estamos en eso.



¿Qué cambios ha tenido el fútbol desde que estuvo en la cancha hasta ahora?



Son otras épocas, yo me retiré ya hace más de 10 años, hay otros avances, está más globalizado, un jugador se va más rápido al exterior, sobre todo los jóvenes, creo que ha mejorado para bien. Yo tuve la oportunidad de estar en la Eliminatoria al Mundial de Francia 1998, el fútbol ha mejorado, y en el 2014 fue una muestra de ello.



¿Cómo ve a la selección para el Mundial de Rusia?



Bien porque estamos en él, mal si no estuviésemos, creo que tenemos un equipo maduro, que ya sabe lo que es jugar un Mundial, si se complementan, como lo hicieron en Brasil, sumado a la experiencia que ya se tiene, pasaríamos a la siguiente ronda.



Óscar Andrés Olarte Castro

ADN- Bucaramanga