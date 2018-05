Cali enfrenta las lesiones: hoy no estaría Aguilar pero sí Balanta

Deportivo Cali sortea dificultades a la hora de planear el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga frente a Nacional.

"Estos días estamos tratando de recuperar el plantel, venimos de Pasto, Montevideo y el partido frente a Nacional. Es una semana de recuperación y de trabajar en las debilidades que tenemos", dijo el técnico uruguayo Gerardo Pelusso.



"Las recuperaciones de los futbolistas son día a día. Si es hoy Abel no puede jugar. En el caso de Balanta se ha recuperado bien, ya ayer hizo fútbol y puede hacer parte del plantel", manifestó sobre la posibilidad de la actuación de ambos jugadores en el compromiso del próximo sábado.



"El problema de Abel no fue contra Nacional, sino en el anterior en el que se corrió 11 km en una cancha difícil con el agua hasta el tobillo en un partido muy intenso", manifestó, sobre la lesión que sufrió el volante internacional durante el último encuentro.



En cuanto al juego que espera el Cali para la revancha contra Nacional, dijo: "Un equipo que parecía invencible en pocos días ha perdido dos partidos. Son un gran plantel. Pero lo que queda claro es que pueden perder".



La referencia a que Nacional ha perdido 3 de sus últimos 5 partidos la complementó con un detalle: "No podemos olvidarnos por dos partidos perdidos de lo que hizo Nacional en los juegos pasados, son un gran plantel. Esperamos un partido difícil en el que debemos ser igual o más fuertes que ellos".



Pelusso hablo sobre las alternativas ofensivas que le dan a su equipo, los dos volantes externos con los cuales juega el equipo azucarero, "Delgado y Mosquera nos han dado muchas alternativas de ataque y sabemos que serán muy importantes para el partido".



"Un jugador como Mosquera, zurdo que haga todo el recorrido, que suba que baje, no tenemos en el plantel. Ha tenido partidos buenos y otros no tan buenos, pero estamos contentos con su desempeño", manifestó, sobre la función que cumple el vallecaucano en los movimientos tanto defensivos como ofensivos del Cali.



"Cuando defendamos van a ser con 10 de marca y cuando ataquemos va a ser con todo lo que tengamos. El fútbol de ahora es así", apuntó.



El charrúa abundó sobre lo que ha ido progresando su equipo ha través del campeonato: "Un equipo para progresar debe mejorar en forma permanente, más en nuestro caso que tenemos muchos jugadores jóvenes en etapa de maduración".



El sábado, contra Nacional, su objetivo es claro: "Con Nacional no podemos permitirnos errores. En el partido pasado no fuimos brillantes, pero jugamos bien logrando minimizar el potencial de ellos y llevando peligro a su arco".