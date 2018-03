'Algunas cosas me han dejado conforme, otras no tanto': Gerardo Pelusso

Después de dos victorias consecutivas en la Liga, las aguas en el Deportivo Cali se han calmado y el trabajo se ha hecho con tranquilidad, lo que resulta ideal de cara al partido contra Junior este viernes por la 7 jornada de la Liga, en Barranquilla.



Sin embargo, el técnico Gerardo Pelusso no se conforma: "Algunas cosas me van dejando conforme, otras no tanto. En el momento ya estamos pensando en un partido de altísimo riesgo en Barranquilla”, dijo. “Estamos buscando un equipo que funcione de acuerdo a los futbolistas que tenemos”, añadió.



Junior es un rival que exige... y eso es bueno: “Analizamos el rival y de acuerdo a eso hacemos algunas variantes, este es un deporte que no se juega solo con 11 contra 11, todos los partidos son distintos, jugadores diferentes y ambientes cambiantes... El siguiente desafío que tenemos es demostrar de visitante lo que hemos logrado en nuestro estadio”, manifestó.



Línea por línea, hay buenas sensaciones para el DT. Por lo laterales hay calma: “Estoy muy contento con el rendimiento de Giraldo y Angulo por los costados”. Y en el arco el último duelo no preocupaciones: "El sábado, sino hubiera jugado Camilo, el resultado habría sido el mismo, no nos dispararon al arco y eso es un merito de todo el equipo que esta comprometido. Además, en el cuarto gol la tocaron 20 jugadores antes de ser gol”.



La meta de Pelusso es clara: "Quiero ser efectivo y jugar bonito, como el sábado. En verdad en los ultimo partidos el equipo viene teniendo una solidez, mantendremos la base que ha estado jugando”.





Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter: @Bernardifutbol