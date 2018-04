Pelusso justifica la rotación en el Cali y niega casos de indisciplina

Deportivo Cali pasó la página de la derrota 1-2 contra América en el clásico vallecaucano y ahora apunta a la rotación para refrescar la nómina y darles competencia a todos sus elementos.

Su DT, Gerardo Pelusso, anunció que apelará a los cambios entre el jueves y el domingo, cuando los verdes juegan ante Alianza Petrolera y Jaguares por la fecha 16 y 17 de la Liga I – 2018.



"Son dos partidos esta semana que nos pueden dar la clasificación, iniciamos semana pensando en el equipo y las rotaciones para estos dos juegos que se vienen", anticipó. "Yo tengo que pensar en el partido del jueves, el del domingo y los que venimos jugando, tenemos que pensar en diferentes variantes, la de Giraldo en el centro del campo es una de ellas", añadió.



Según el entrenador, "La idea es que a través de las rotaciones mantengamos el nivel de los jugadores para que no pierdan su mejor forma. A partir de ahora todos jugamos, esta es una carrera de resistencia y no de velocidad".



"Esta semana no vamos a contar con Balanta, esperamos reintegrarlo al grupo a partir del lunes", comentó sobre el regreso del volante de recuperación caucano al equipo titular.



Sobre el tema de la presunta indisciplina, que se ha comentado en los últimos días, el uruguayo fue claro: "No hemos tenido ningún caso de problemas o indisciplina con algún jugador. El caso de Déiber es un jugador que estamos preparando para el futuro, no tenemos apuro".

"Nos da tranquilidad tener un gran grupo de jugadores con un alto nivel", añadió.



Los objetivos del club están muy definidos para el DT: "El primer objetivo que tenemos es clasificar entre los ocho, el segundo es hacerlo entre los primeros, clasificar antes nos daría un poco de tranquilidad para afrontar la última fase de esta temporada".



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter: @Bernardifutbol.