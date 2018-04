'Mantener la concentración durante 90 minutos no es fácil': Santos

Luego de haber concedido un empate sobre el final del compromiso, Pedro Felicio Santos, técnico América, dio sus impresiones sobre el 2-2 frente a Junior en la fecha 17 de la Liga I-2018.

"El segundo gol es la forma de nuestro modelo de juego, ese es el fútbol que queremos. Jugamos un buen primer tiempo, pero nos cansamos porque mantuvimos una intensidad", manifestó el técnico portugués al servicio del conjunto escarlata.



Pero a pesar de conseguir una ventaja de 2-0, el tiburón terminó empatando en el último minuto del juego y eso desboronó el buen rendimiento mostrado en el partido.



"Mantener la concentración durante 90 minutos no es fácil, queremos conseguirlo. Hicimos lo posible con los cambios por sostener el balón, pero no pudimos. El cambio de (Cristián Martínez) Borja decidimos que era lo mejor para el equipo, queríamos la pelota y eso fue lo que intentamos. Perdimos el resultado en dos balones parados, debemos trabajar más ahí", dijo el DT.



También hubo crítica para su equipo, pues este resultado fue inesperado para él tras la holgada ventaja obtenida al finalizar el primer tiempo.



"La altura de Chara no dice nada, no conseguimos ganar el balón ahí y marcó el gol. El equipo siente los partidos y el cansancio. No marcamos más diferencia en el partido y ellos en dos pelotas quietas nos quitaron el resultado", manifestó.



A pesar de lo difícil que parezca, América mantiene la posibilidad de clasificar a los cuartos de final, pues tiene cuatro partidos por jugar.



"Queremos hacer la mayor cantidad de puntos que podamos, vamos a intentar mejorar y mantener el nivel del primer tiempo”, concluyó.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter: @BernardiFutbol