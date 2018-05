'Somos unos guerreros': Pedro Santos, DT de América, eliminado en Liga

América perdió el primer tiempo contra Medellín 2-0 el jueves y consolidó su caída el viernes por 3-1.

La pobre presentación del equipo, sin embargo, no dejó desilusionado al DT, el portugués Pedro Santos, quien explicó: “Acordamos, con muchas ganas, cambiar las cosas. Es una promesa que tenemos con los jugadores, queremos ganar todos los juegos”, comentó.



Para el DT, su equipo mostró “otra actitud, quisimos cambiar, ganar, pero no lo conseguimos”, dij, en referencia al segundo tiempo del duelo que se cumplió el viernes tras la suspensión del juego, el jueves, por tormenta eléctrica en Medellín.



Santos explicó que llevó seis jugadores Sub 20 a este duelo porque no tuvo otra opción: “Tenemos muchos jugadores lesionados, es el fútbol; tenemos un fútbol base bueno y chicos preparados para ganar”.



Respecto de la portería, que ocupa Jhon ‘Pluto’ Meneses en ausencia de Carlos Bejarano, el portugués indicó: “Estamos muy contentos con Bejarano, es un gran arquero, pero no lo tenemos porque está lesionado. Pluto es un gran arquero y estamos también muy contentos con él”.



Aunque América está eliminado de cuartos de final de la Liga, el balance general del DT es favorable: “Llevamos 27 días, seis juegos muy difíciles. Somos unos guerreros”, concluyó.