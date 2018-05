Patriotas selló su paso a cuartos con un tímido 0-0 contra Tolima

Patriotas consiguió la clasificación con un 0-0 frente a Tolima de local que lo dejó en la séptima posición de la tabla de clasificación y con la oportunidad de jugar los cuartos de final, los segundos en su historia en el fútbol colombiano.

Fueron 90 minutos con excesiva marca en la mitad de campo y pocos espacios para generar emociones en los arcos. La lucha por parte de sus protagonistas fue una constante del compromiso.



A medida que transcurrió el tiempo, el visitante fue el que impuso las condiciones con el beneplácito del local, que no encontró en Ómar Pérez el conductor ideal del juego.



Al minuto 19, por zona izquierda, Iván Rivas disparo, pero salió desviado. Pero fue el visitante el que asumió por completo la posesión del balón y Patriotas tuvo mucho orden, pese a disponer de una línea defensiva improvisada ante la ausencia de tres de los defensores titulares.



Fue hasta el 36 que Tolima generó el primer acercamiento con un remate de fuera del área de Carlos Rentería, que se fue distante de la portería de Álvaro Montero. Y luego el que inquietó fue Sebastián Villa pero sin fortuna.



En el segundo tiempo, Patriotas puso más peso en el ataque, pero fue Tolima el que tuvo las mejores opciones. Ángelo Rodríguez intentó, pero la más clara fue la de Cléider Alzate, quien sacó un zurdazo peligroso, pero Martínez estuvo oportuno en el cierre evitó la caída de su marco.



El 0-0 a dejó a Tolima en la tercera posición y como cabeza de serie, mientras que los de Tunja entraron en la séptima casilla.





Síntesis



Patriotas 0 - 0 Deportes Tolima



Patriotas: Diego Martínez (6); Julián Buitrago (6), Jerson Malagón (6), Miller Mosquera (6), Nicolás Palacios (6); Iván Rivas (6), Exequiel Benavidez (6), Andrés Ávila (5), Ómar Pérez (5); Cristian Echavarría (4) y Diego Álvarez (4).

Cambios: Carlos Mosquera (5) por Cristian Echavarría (1 ST), Jhon Velásquez por Ómar Pérez (19 ST) y Larry Angulo por Diego Álvarez (33 ST).

D.T.: Diego Corredor.



Deportes Tolima: Álvaro Montero (6); Nilson Castrillón (6), Luis Payares (6), Fainer Torijano (6), Ómar Albornoz (6); Rafael Robayo (7), Carlos Rentería (5), Cleider Alzate (5), Sebastián Villa (5); Yohandry Orozco (5) y Ángelo Rodríguez (4).

Cambios: Robin Ramírez por Angelo Rodríguez (16 ST), José Correa por Sebastián Villa (33 ST) y Julián Quiñónez por Luis Payares (34 ST).

D.T.: Alberto Gamero.



Goles: no hubo.



Amonestados: Andrés Ávila (45 PT), en Patriotas.



Figura: Rafael Robayo (7).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 2.200 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Jorge Guzmán (7).



Partido: regular.



Síntesis de Ulises Ortega Acuña

Para El Tiempo