Junior, con 'ChaTeo' y Cantillo de vuelta, recibe a Leones en Barranquilla

Con la vuelta de Yimmi Chará y Víctor Cantillo, quienes estuvieron con la Selección Colombia en los juegos amistosos contra Francia y Australia, Junior recibirá este sábado a lass 5:30 p. m. a Leones, en cotejo correspondiente a la duodécima fecha de la Liga I-2018.

Chará y Cantillo se reintegraron a los trabajos con el plantel el pasado jueves y seguramente serán inicialistas contra los antioqueños. Chará no actuó frente a los franceses e ingresó a pocos minutos del final contra los australianos. Cantillo, en cambio, no jugó ninguno de los dos partidos, pero aún así fue elogiado por el técnico de Colombia, José Néstor Pékerman.



Otro que se unió también al equipo rojiblanco fue el defensa central peruano Alberto Rodríguez, quien debido a una lesión no pudo jugar en ninguno de los dos partidos de la fecha Fifa con el seleccionado de su país y es poco probable que lo pueda hacer frente a Leones.



Con el retorno de los seleccionados, Jorge Arias deberá cumplir la fecha de suspensión que tiene pendiente por su expulsión en el jugo del pasado sábado vs. Once Caldas.



Es probable que en Junior también se produzca el regreso de Teófilo Gutiérrez y Luis Carlos Ruiz, debido a que el cuerpo médico determinó darles reposo ya que padecían sobrecargas musculares. Teo se perdió el último juego contra Equidad, Ruiz faltó en ese mismo y en el anterior vs. Once Caldas.



"Teo, Ruiz, Chará y Cantillo, de acuerdo a como estén, van a jugar. Teo y Ruiz han venido recuperándose. Cantillo no jugó (con la Selección) y Chará jugó 20 minutos. Veremos en los entrenamientos si están aptos para jugar", afirmó el técnico Alexis Mendoza.



Los rojiblancos igualaron sin goles, a mediados de semana con La Equidad, en Bogotá, y son terceros en la Liga con 20 puntos, los mismos de Patriotas, que por mejor diferencia de goles, es segundo. Leones viene de igualar 1-1 como local con Rionegro Águilas y es penúltimo en la tabla con 9 puntos. El equipo antioqueño también es penúltimo en la tabla del descenso.



El hasta ahora inédito partido vs. Leones será la antesala de otro más trascendental, por Copa Libertadores, el próximo miércoles contra Boca Juniors, en la Bombonera. Para tal efecto, Junior se desplazará el domingo a territorio argentino.



"El partido contra Leones es de suma trascendencia para Junior por lo que significa en la tabla sumar los tres puntos. Queremos evitar sorpresas, juguemos con quien juguemos vamos a respetar al rival. No va a ser fácil, no hemos enfrentado a este equipo, pero juega bien", comentó Mendoza.



Leones visita a Junior con la necesidad de ganar y sumar en las dos tablas



Leones Fútbol Club visita al Atlético Junior este sábado desde las 5:30 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Partido válido por la fecha 12 de la Liga I-2018.



Una sola victoria en 11 fechas, es la angustiosa marca de los felinos de Itagüí, que no han tenido un gran semestre en su aventura por la primera división. Pese a que han tenido buenos partidos, los resultados no se reflejan y las cuentas se hacen cada vez más apretadas para los dirigidos por Juan Carlos Álvarez.



Contra Junior, el equipo auriverde viaja con dos variantes en su nómina con respecto al partido en que igualaron 1-1 con Rionegro Águilas. Eliécer Espinosa regresa a los convocados tras superar una larga lesión, el delantero tomará el lugar de Mateo Serna. Por otro lado, Felipe Aguirre llega en reemplazo de Daniel Osorio.



Palpitando el duelo contra los tiburones, el técnico Juan Carlos Álvarez señaló que “el partido puede ser muy similar al que planteamos en Cali, sabemos que es un equipo ordenado que ha tenido desconcentraciones como local, nosotros debemos aprovechar cualquier oportunidad que tengamos para conseguir un resultado positivo”.



Además, “somos fuertes en el juego interno, debemos ser más efectivos. En la tabla uno quiere y merece estar arriba, estamos aprendiendo y en algún momento va a cambiar, cuando logremos encontrarle la vuelta estaremos en una mejor posición”, sustentó.



Sobre el reconocimiento de sus colegas en el oficio que tiene Leones, Álvarez comentó que “agradecemos los conceptos de los entrenadores que somos un gran equipo, debemos tener la capacidad de discernir y de aprender en la competencia. El resultado que conseguimos frente a Rionegro nos motiva a seguir trabajando y aprendiendo con este grupo de jugadores”.



Alineaciones probables:



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Jonathan Ávila, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez, Luis Díaz; Luis Carlos Ruiz.

D.T.: Alexis Mendoza



Leones F.C.: Arled Cadavid; David Montoya, Anderson Angulo, Edisson Restrepo, Duván González ; Felipe Jaramillo, Sebastián Gómez, Roger Lemus; Yeison Zabaleta, Jeison Medina, Jhon Sánchez.

D.T.: Juan Carlos Álvarez



Manuel Ortega

El Tiempo

Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín