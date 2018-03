América de Cali, a reivindicarse en su juego frente a un inspirado Envigado

Tras la renuncia de su anterior entrenador, Jorge ‘Polilla’ Da Silva, América de Cali recibirá a Envigado en el partido de la fecha 11 en la Liga I-2018. Los escarlatas serán dirigidos por una dupla de técnicos en las divisiones menores: Luis y Carlos Asprilla. El encuentro se disputará a las 4:00 p.m. en el Pascual Guerrero, horario que fue modificado por seguridad para el cuadro de Cali.

“Es muy difícil la situación que está viviendo el equipo, vamos a tratar de darle la vuelta a esta etapa que están viviendo los jugadores, trataremos de buscar un triunfo que necesitamos urgentemente”, expreso Carlos Fernando Asprilla, uno de los encargados de la dirección técnica roja, para este cotejo frente a Envigado.



Los Asprilla, personas encargadas para dirigir este encuentro, ensayaron varios cambios para enfrentar a Envigado. En comienzo, habrían novedades en la zona defensiva con la inclusión Kevin Rivas, joven de las divisiones menores, además, la llegada de Harrison Canchimbo nuevamente a la titular.



Mientras tanto, en el medio campo, regresará luego de la lesión Avimiled Rivas, quien hará pareja de recuperación junto a Elkin Blanco.



Por otro lado, el cuadro de Cali jugará con tres volantes de ataque, por derecha jugará Yamilson Rivera, en la izquierda lo hará Cristian Dájome y por el centro actuará el argentino Darío Bottinelli.



Envigado quiere sorprender a otro histórico: visita a un necesitado América



Envigado Fútbol Club visita al América de Cali este miércoles desde las 4:00 p.m. en el estadio Pascual Guerrero. Partido válido por la fecha 11 de la Liga I-2018.



La victoria contra Junior en condición de visitante y el empate agónico frente a Nacional, son las cartas fuertes con las que este motivado equipo envigadeño tiene para medirse en Cali a un América que pasa un mal momento deportivo e institucional.



Dos novedades presenta el equipo de Rubén Bedoya para este encuentro; Daniel Londoño limpió su cuenta en tarjetas amarillas contra Nacional y volverá a la convocatoria, mientras que el golero Juan Esteban Jimenez reemplazará a Jefferson Martínez, quien presentó una lesión en su hombro en uno de sus entrenamientos. Santiago Ruiz no fue convocado por decisión técnica.



Entre los destacados en la ofensiva naranja está Wilfrido de la Rosa, el delantero lleva dos goles de manera consecutiva y buscará completar esa buena racha con otro gol “sabemos que América cambió de técnico, debemos aprovechar ese momento de dificultad que tienen”, resaltó.



Para el nacido en Algarrobo Magdalena el esfuerzo y el trabajo es lo más importante, De la Rosa espera que el equipo mantenga la motivación para escalar posiciones en la tabla, “ojalá pueda marcar en Cali, sería una gran bendición poder ayudarle al equipo. Algo maravilloso en mi carrera sería marcarle a tres equipos grandes de manera consecutiva”, comentó.



Por su parte, el técnico Rubén Bedoya no se confía por los buenos resultados conseguidos y espera que en Cali pueda seguir su grupo creciendo en su fútbol. “hemos conseguido dos grandes resultados, todavía no hemos ganado nada. A estos jóvenes les brindamos la confianza hasta el final, debemos pensar en que podemos insistir hasta el final, poco a poco van madurando, tratamos de dar al máximo”, expresó.



Además habló de los descuidos en defensa y la fórmula para seguir consiguiendo buenos resultados, “hay detalles que debemos seguir corrigiendo, esperamos ir solucionando esos problemas. La fórmula que tenemos es trabajar y valorar un grupo competitivo. La continuidad en nuestra nómina es fundamental para conseguir buenos resultados. Hay lesiones y suspensiones que nos mermó en algunas fechas. Poco a poco los vamos recuperando, independiente el rival que nos toque, hay que seguir sumando”, destacó.



Alineaciones probables:



América de Cali: Carlos Bejarano; Juan Camilo Ángulo, Kevin Rivas, Danilo Arboleda, Harrison Canchimbo; Elkin Blanco, Avimiled Rivas, Yamilson Rivera, Darío Botinelli, Cristian Dajome; Cristian Martínez Borja.

D.T.: Luis Asprilla



Envigado: Santiago Londoño; Nelson Lemus, Camilo Mancilla, Luis Rodríguez, Daniel Londoño; George Saunders, Diego Moreno, Iván Rojas, Michael López; Duván Vergara, Wilfrido De la Rosa.

D.T.: Rubén Bedoya



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter: @BernardiFutbol



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín