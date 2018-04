‘No conceder goles da confianza y se contagia a todos’: Ricchetti

El técnico Jorge Almirón cumplió su segunda fecha de sanción este sábado en el encuentro por la fecha 17 entre Atlético Nacional y Once Caldas de Manizales, los verdolagas fueron precisos y se llevaron un partido complicado (1-0) contra un rival aguerrido que por momentos lo puso en aprietos.



Con la victoria por la mínima diferencia, el equipo antioqueño continúa su racha sin perder como local y además en esta Liga no le han marcado goles jugando en el Atanasio, datos más que interesantes para un equipo que piensa en los cuartos de final de este certamen.



Al final del encuentro, el asistente técnico de Nacional, Pablo Ricchetti, habló sobre lo ocurrido en este juego y cómo proyectan una semana en la que deberán atender tres juegos en poco tiempo.



“Me gustó todo el trabajo del equipo, no me gusta dar nombres, tuvimos un partido duro, difícil. Sabíamos que Once Caldas venía con la necesidad de sumar de a tres para asegurar la clasificación, creo que todos estuvieron a la altura”, expresó el asistente.



En cuanto a la destacada labor de Fernando Monetti, para Ricchetti, el hecho de que “no nos han hecho goles en lo que llevamos como local, no es un trabajo exclusivo de él que hizo un gran papel, los que trabajan en defensa fueron solidarios y los atacantes volviendo completan un trabajo en equipo que viene ascendiendo en el nivel”, sustentó.



Para el estratega “no conceder goles da confianza, esa confianza se contagia a todos. El equipo en general tiene buenos momentos de fútbol, nos falta un poco el toque final. Hacemos buenos movimientos defensivos en general, eso es importante”, agregó.



En cuanto al rival, Pablo destacó que “sabíamos que iba a ser un partido complicado, no esperábamos un juego fácil ni mucho menos. Nosotros con lo que hicimos en el primer tiempo lo pudimos haber logrado de una manera más sencilla, no decidimos bien, dejamos abierto el partido y ellos tienen buenos jugadores que en algún momento tendrían sus oportunidades. En líneas generales ganamos merecidamente y ahora nos enfocamos en lo que viene, queremos más”.



Proyectando lo que se viene contra Bolívar y Junior, el argentino explicó que “nosotros estamos pensando en el partido del martes y miércoles, pero tratamos de poner un equipo competitivo para ganar este juego en particular, por lo que significa mantener esta racha sin perder como local, del arco en cero, creo que el equipo lo hizo bien, trabajamos el partido. En el primer tiempo tuvimos llegadas y en el segundo tiempo lo logramos abrir, al final logramos los tres puntos que necesitábamos”.



Además, “pensamos ya en el martes, sabemos de la historia que tiene este club con la Copa Libertadores, esperamos dar otra alegría a la gente que seguramente llenará el estadio. Ya tenemos planeado lo que vamos a hacer, debemos recuperar los jugadores que tuvieron desgaste en este partido, ya tenemos otro grupo con el que hemos estado trabajando y seguiremos pensando partido a partido. La Copa Libertadores es especial, para nosotros es muy importante, lo plantearemos pensando en que debemos salir a ganar”, comentó.



Finalmente, aclaró la cantidad de variantes que el equipo dispuso para afrontar este encuentro frente al Once Caldas. “No era conveniente arriesgar a todos, también en poner a Daniel (Bocanegra) como marcador central, a la hora de planificar un partido hay que pensar en todo, nos está funcionando y no debemos cambiar”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín