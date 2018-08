Armero se defiende por faltar a entrenar: 'Hubo mala comunicación'

El lateral izquierdo Pablo Armero no hará parte de la formación titular de América este sábado (6:00 p.m.) frente a Millonarios en el Pascual Guerrero y también recibirá una multa. El jugador, en diálogo con FUTBOLRED, señaló que su ausencia de la práctica del América de Cali el pasado lunes festivo se presentó por una mala comunicación del club, ya que hasta última hora del domingo todos los jugadores estaban citados para las 4:00 p.m. y ésta fue adelantada para las 8:00 a.m. sin que le avisaran.

Indagado sobre la versión de algunas personas que afirman haberlo visto ingiriendo licor el domingo en el Festival Petronio Álvarez, el defensor tumaqueño prefirió omitir su respuesta, pero de nuevo se escudó en que hubo falla de comunicación interna.



¿Qué fue lo que realmente pasó?



Estoy un poquito incómodo porque se dice de todo, pero no saben el porqué de las cosas. El cuerpo técnico y todos quienes estaban allí dijeron que el entrenamiento era el lunes a las 4:00 p.m., yo salí del estadio pensando en esa hora y como otros compañeros, algunos se fueron para otras ciudades, pero el domingo los directivos toman la decisión de cambiar el entreno para las 8:00 a.m. La verdad yo estaba desconectado del celular, quería despejar mi mente, fue una mala comunicación, una mala información, yo tenía uso de razón de que debíamos estar a las 4 de la tarde, pero no puedo creer que ahora estén hablando como si yo hubiera faltado con conocimiento, no fue así. Lo que creo que quieren cambiaron el horario deben aceptar que hubo dos informaciones, que yo tenía la primera, pero no la segunda. El que quiera tomarla para bien, el que no pues esa es mi versión.



¿El domingo no tuvo ningún compañero que le avisara del cambio?



Tuve el teléfono, hablé con otras personas pero nunca hablamos de cambiar de horario, por la noche me desconecté, el lunes me levanto a mediodía a prepararme para el entrenamiento de la tarde, cuando me encuentro que ya entrenamos, entonces hacen los cambios y quieren que uno sea el culpable de esas modificaciones. Me desconecté porque quería despejar mi mente y no quería saber nada en ese momento de fútbol, quería cambiar de ambiente porque pasamos un momento feo en ese partidos y todos ya saben lo demás.



¿Es verdad que ingirió licor en el Festival Petronio Álvarez?



Quiero hablar claro de lo que pasó el lunes, por qué falté al entreno, lo demás, que la gente dice o no dice…, yo no me meto en la vida de nadie, simplemente trato de hacer una vida normal como cualquier ser humano, y cumplir mis obligaciones, que son ir a los entrenamientos y jugar los partidos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces