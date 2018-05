Once Caldas aprovechó su localía: venció 1-0 a Tolima en campo difícil

Once Caldas venció 1-0 a Tolima en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga I-2018 y tomó una pequeña ventaja en la llave. El estadio Palogrande tuvo una buena asistencia por parte del público manizaleño.

La lluvia paró cuando el pitazo inicial del partido sonó, pero la fuerte y constante caída de agua al terreno de juego tuvo sus repercusiones desde los primeros minutos del encuentro.



El campo del Palogrande fue el gran protagonista del juego, pues no les permitía a los jugadores la libre circulación del balón para llegar hasta el arco rival.



Ambos equipos le apostaron a los remates de media distancia, pero sus remates no tenían peligro en el arco del rival. El más cercano fue uno de Luis Sinisterra, pero bien controló el arquero Álvaro Montero.



La defensa de Once Caldas no sufría muchos problemas, pero Diego Peralta siempre estuvo atento para controlar a Ángelo Rodríguez. Solo una vez se le escapó el delantero sanandresano y remató con potencia, pero José Fernando Cuadrado salió rápido y le cerró el ángulo. El primer tiempo no tuvo muchas opciones de gol, pero sí mucho roce por el estado del campo.



Para el segundo tiempo, Alberto Gamero perdió a Julián Quiñones, su líder en la defensa y en el juego aéreo, y eso lo aprovecharon los de Hubert Bodhert con centros y peligrosos tiros de esquina.



Fue por la vía del córner que llegó el gol. Yesus Cabrera cobró, Diego Peralta cabeceó en el borde del área y en el segundo palo apareció César Amaya para darle un segundo cabezazo al balón y ponerlo en el fondo del arco.



Ambos equipos hicieron cambios para marcar otro gol. Once Caldas puso hombres en el ataque y Tolima le dio un aire a su medio campo para mantener el control del esférico.



A los 22 minutos del partido llegó una gran atajada para Cuadrado, quien voló para despejar un buen remate de cabeza de Robín Ramírez.



El ataque de Tolima fue incisivo durante el final del encuentro, pero allí estuvieron seguros el arquero y Peralta para despejar todos los balones posibles y mantener el 1-0. El resultado los hace llegar con una ventaja para el duelo del próximo domingo en el estadio Manuel Murillo Toro.