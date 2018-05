Tolima, el mejor visitante, va por un triunfo en casa del Once Caldas

Deportes Tolima quiere pegar primero en la llave de cuartos de final de la Liga I-2018 y va con la convicción de sacar un buen resultado en su visita al Once Caldas, en el juego de ida que se disputará este domingo desde las 7:30 p.m. en el estadio Palogrande, de Manizales.

Después de la positiva segunda parte del ‘todos contra todos’, que lo llevó a ubicarse dentro de los cuatro mejores del campeonato (33 puntos, 9 triunfos, 6 empates y 4 derrotas), el pijao llega fuerte para encarar los cuartos de final. Al frente tiene a un equipo al que ya derrotó este semestre: el pasado 11 de abril, por la fecha 14, con marcador de 1-0, anotación de Carlos Robles.



Pero como estas fases del campeonato son otra historia y se arranca prácticamente de ceros, los dirigidos por Alberto Gamero no quieren dejar nada al azar, más con la experiencia de la temprana eliminación en Copa Colombia a mitad de semana, cuando cayó a manos de Patriotas, que lo derrotó desde los lanzamientos del punto penalti; por eso, los jugadores del vinotinto y oro han sido enfáticos en afirmar que no se pueden confiar en los números del remate del blanco de Manizales.



“Esta serie es abierta, Caldas no tuvo un buen final en el campeonato regular, pero eso no puede darnos pie a confiarnos; tenemos que mantener el ritmo de juego y la determinación que hemos tenido para salir a buscar los partidos desde el arranque, si queremos imponer condiciones y venir con un buen resultado a definir en casa” indicó el volante Rafael Robayo, quien se ha convertido en el eje de la zona de recuperación del plantel tolimense.



Durante la semana se ha manejado la duda sobre quién será el arquero titular: de un lado está la experiencia y aceptación de un amplio sector de la hinchada que tiene el paraguayo Joel Silva; del otro, las condiciones mostradas durante varias fechas de Álvaro Montero, que supo suplir al guaraní cuando estuvo lesionado. Al parecer Alberto Gamero se la jugaría por el joven colombiano, ya que Silva dejaría el equipo a mitad de año y la recomendación sería darle partidos a Montero, que en últimas tendría la responsabilidad en Manizales.



En defensa estaría como lateral derecho Nilson Castrillón y en el costado opuesto se daría continuidad a Danovis Banguero, mientras que para el mediocampo se continuará con el esquema de 3-2, el cual le ha dado solidez en marca y mayor manejo del balón en zona media, dejando un solo atacante en punta, que será Ángelo Rodríguez.



Alineación probable



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, Luis Payares, Danovis Banguero; Luis Paz, Rafael Robayo, Rafael Carrascal; Sebastián Villa, Yohandry Orozco; Ángelo Rodríguez.

D.T.: Alberto Gamero.



Árbitro: Wílmar Roldán (Antioquia).



Estadio: Palogrande.



Hora: 7:30 p.m.



TV: Win Sports.



Guillermo González

Para EL TIEMPO

Ibagué